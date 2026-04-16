Omicidio di Giacomo Bongiorni a Massa, la proposta di Salvini per punire anche i minori di 14 anni

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Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini ha proposto di spostare l’età minima per l’imputabilità in Italia da 14 a 13 anni a seguito dell’omicidio di Giacomo Bongiorni, una vicenda in sono coinvolti a vario titolo tre minori. Di due di loro non è stata ancora divulgata l’età, ma se fossero minori di 14 anni non potrebbero essere processati.

La proposta di Salvini per mandare in carcere i 13enni

Durante una puntata di Aria Pulita, trasmissione della rete regionale 7Gold, il ministro delle Infrastrutture Salvini ha parlato della possibilità di riformare il codice penale per rendere imputabili anche i minori di 14 anni.

La proposta è arrivata a seguito dell’omicidio di Giacomo Bongiorni a Massa, nel quale sarebbero coinvolti anche tre minorenni, oltre a due maggiorenni.

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“Ormai purtroppo se a 13 o 14 anni vai in giro col coltello o con la mazza da baseball devi essere punito anche se hai 13-14 anni” ha dichiarato Salvini. L’articolo 97 del codice penale prevede già che i 14enni siano imputabili.

“I genitori devono essere coinvolti nelle sanzioni dal punto di vista economico, perché sono responsabili di quello che i loro figli fanno e disfano” ha poi dichiarato Salvini.

Quando si può essere processati in Italia e perché

Visto che l’articolo 97 del codice penale prevede che una persona possa essere imputabile da quando compie 14 anni, la proposta del vicepremier Salvini sarebbe, a quanto si evince dalle sue dichiarazioni, di abbassare questa età a 13 anni.

Il codice penale italiano presume che i bambini dai 13 anni in giù non abbiano la maturità necessaria per capire se le loro azioni sono giuste o sbagliate o se siano legali o illegali. Quindi prevede che non possano essere processati.

Questo non significa che li ritenga innocenti, ma che ritiene che una pena carceraria non sia adeguata. A seconda della situazione, il tribunale può assegnarli a una comunità togliendo ai genitori la responsabilità della loro educazione.

Chi risponde e come del reato di un minore di 14 anni

Anche se non punito con il carcere, quindi, il minore di 14 anni spesso risponde del reato commesso in altro modo, attraverso percorsi più adatti alla sua età, come previsto dalla legge.

La seconda proposta di Salvini, quella della responsabilità dei genitori, è già in vigore. L’articolo 2048 del codice civile prevede che un genitore sia civilmente responsabile dei danni causati dal figlio e quindi debba pagare eventuali risarcimenti.

Questo si applica anche in caso di reati gravi. Sono i genitori, in sede di processo civile, a dover dimostrare di aver dato un’educazione adeguata al figlio e questo potrebbe esentarli dal risarcimento, anche se accade raramente.

È possibile anche che venga riconosciuta un dolo a livello penale per i genitori di minori di 14 anni che commettono reati gravi. Si tratta però di casi molto rari in cui i genitori sono consapevoli del reato che il figlio sta per commettere.