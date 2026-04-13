Omicidio di Giacomo Bongiorni a Massa, Matteo Salvini duro con i killer: "Basta buonismo, nessuno sconto"

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“Nessuno sconto di pena per la gentaglia“: non usa mezzi termini il Ministro dei Trasporti Matteo Salvini, nel commentare l’omicidio di Giacomo Bongiorni, il 47enne ucciso a Massa la notte di sabato 11 aprile. Il vicepremier chiede “nessuna giustificazione, qualsiasi sia la loro età” per chi “ha ammazzato senza pietà un padre di famiglia“. Quindi l’imperativo: “Basta col buonismo“.

L’appello di Matteo Salvini

Lunedì 13 aprile il vicepremier Matteo Salvini ha affidato ai social il suo commento sull’omicidio di Giacomo Bongiorni, il 47enne morto a Massa la notte di sabato 11 aprile dopo aver subito un’aggressione da parte di un gruppo di giovanissimi.

Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti ha chiesto “nessuna giustificazione e nessuno sconto di pena per la gentaglia, qualsiasi sia la loro età”. Tra i ragazzi arrestati, infatti, ci sarebbero anche tre minorenni.

Il gruppo “ha ammazzato senza pietà un padre di famiglia ‘colpevole’ solo di averli invitati a smetterla di fare casino”, scrive Matteo Salvini.

Quindi l’appello finale: “Basta col buonismo”, perché “chi delinque deve avere certezza e paura di pagare i suoi errori fino in fondo”.

L’omicidio di Giacomo Bongiorni

I fatti risalgono alle 21:30 di sabato 11 aprile. A Massa, Giacomo Bongiorni, la compagna Sara Tognocchi, il figlio del 47enne, il fratello della donna e alcuni amici stavano passeggiando per andare a mangiare un kebab. In piazza Palma la comitiva ha incontrato un gruppo di giovanissimi che si divertiva a lanciare bottiglie di vetro contro la vetrina di un esercizio commerciale.

Bongiorni li ha redarguiti, e in un attimo lui e il cognato si sono trovati circondati dal branco. Ad avere la peggio è stato il 47enne, colpito dai ragazzi fino a quando non hanno notato che non reagiva più ai loro colpi. L’intervento dei sanitari del 118 si è rivelato inutile.

Gli arresti, coinvolti minorenni

L’azione del branco è stata “energica” e “molto rapida”, ha riferito il colonnello dei carabinieri Alessandro Dominici lunedì 13 aprile durante una conferenza stampa del procuratore Piero Capizzoto, che coordina le indagini.

Ciò è testimoniato dalle videocamere di sorveglianza puntate su piazza Palma. In manette sono finiti Alexandru Miron (23 anni) ed Eduard Alin Carutasi (19), oltre a tre ragazzi minorenni.