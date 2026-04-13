Omicidio di Giacomo Bongiorni a Massa, parla il papà del 19enne arrestato: "Era nel posto sbagliato"

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

“Non siamo criminali, si è trovato nel posto sbagliato con le persone sbagliate“, queste le parole di Gabriel Carutasi, il padre di Eduard Alin Carutasi (19 anni), che insieme a Alexandru Miron (23 anni) e altri tre minorenni è stato arrestato per l’omicidio di Giacomo Bongiorni, il 47enne ucciso a Massa nella notte di sabato 11 aprile.

Parla il padre di Eduard Alin Carutasi

I telefoni del Tg1 hanno raggiunto Gabriel Carutasi, il padre del 19enne Eduard Alin Carutasi arrestato domenica 12 aprile per l’omicidio di Giacomo Bongiorni, a Massa.

“Una persona è morta, mi dispiace, è morto un padre di famiglia. Certo che mi dispiace”, dice Gabriel, che sottolinea: “Non siamo criminali“.

ANSA

Suo figlio “si è trovato nel posto sbagliato con le persone sbagliate”, continua Gabriel. Suo figlio lavora con lui in una ditta edile, un’attività avviata una volta arrivato in Italia dalla Romania.

Le “persone sbagliate” di cui parla, quindi, sarebbero quelli del gruppo che sabato 11 aprile era presente in piazza Palma, che lanciava bottiglie di vetro contro la vetrina di un esercizio commerciale e che ha reagito al rimprovero di Bongiorni con il pestaggio mortale.

La rabbia di Matteo Salvini

La tragica vicenda è ora entrata nel sentimento collettivo ed è sull’agenda social della politica. A pronunciarsi, ora, è Matteo Salvini, che per i presunti assassini di Bongiorni chiede “nessuna giustificazione e nessuno sconto di pena”, chiamandoli “gentaglia” senza preoccuparsi dell’età degli indagati.

Tre di essi, infatti, come già detto, risultano minorenni. “Basta con il buonismo”, continua il vicepremier ricordando che il branco “ha ammazzato senza pietà un padre di famiglia ‘colpevole’ solo di averli invitati a smetterla di fare casino”.

L’omicidio di Giacomo Bongiorni

Le telecamere del Tg1 hanno raggiunto il proprietario della rosticceria di piazza Palma che ha chiamato i soccorsi. “Lei gli teneva la testa”, racconta, descrivendo il momento in cui il branco si è dileguato dopo aver notato che il 47enne non reagiva più alla scarica di colpi e la compagna, Sara Tognocchi, chiedeva aiuto.

Bongiorni è stato aggredito dal gruppo di giovanissimi dopo averli invitati a non lanciare le bottiglie per evitare che facessero del male a qualcuno. Alla fine dell’aggressione suo figlio, un bambino di 11 anni che tragicamente ha visto il padre morire, gli teneva la mano e gli chiedeva di rialzarsi.