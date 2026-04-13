Omicidio di Giacomo Bongiorni a Massa, parla la compagna Sara Tognocchi: "Picchiato a morte davanti al figlio"

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

L’omicidio a Massa di Giacomo Bongiorni, ucciso in piazza da un gruppo di ragazzi dopo un rimprovero, ha sconvolto l’Italia. La compagna Sara Tognocchi, anche lei presente durante l’aggressione, ha raccontato il pestaggio subito dall’uomo davanti al figlio: “Hanno smesso di colpirlo solo quando si sono resi conto che l’avevano ammazzato”.

Come è morto Giacomo Bongiorni, ucciso a Massa

Sara Tognocchi, compagna di Giacomo Bongiorni ucciso a Massa, ha le idee chiare sull’omicidio. Al Corriere della Sera ha raccontato: “Non è vero che Giacomo è morto perché è caduto per terra dopo un cazzotto. Scriva la verità”.

La donna è sicura: “È morto per le botte. Hanno smesso di colpirlo solo quando si sono resi conto che l’avevano ammazzato. Solo a quel punto sono scappati”.

ANSA

L’omicidio di Giacomo Bongiorni raccontato da Sara Tognocchi

Sara Tognocchi ha raccontato cos’è successo nei minuti precedenti al pestaggio: “Eravamo usciti con alcuni amici, c’era anche mio fratello Gabriele con suo figlio. Stavamo andando a prendere un kebab. In piazza Palma c’era un gruppetto di giovani, 6, forse 7. Hanno cominciato a lanciare bottiglie contro la vetrata del negozio e mio fratello ha detto educatamente, in modo gentile, ‘Non tirate le bottiglie: ci sono le persone che possano farsi male”.

Da lì, il pestaggio: “Hanno circondato mio fratello e poi il mio compagno. Sono arrivati anche altri giovani. Hanno iniziato a colpirli. Non hanno detto nulla, li picchiavano e basta“.

La compagna di Giacomo Bongiorni ha raccontato che a quel punto, “sconvolta”, si è messa a chiedere aiuto. “Ho preso il figlio del mio compagno e l’ho portato via. Poi ho continuato a chiedere aiuto, a dire che dovevano smetterla. Loro non hanno smesso, l’hanno pestato a morte“.

Dopo che gli aggressori si sono allontanati, altre persone si sono avvicinate per capire cosa stava succedendo.

Il racconto di Sara Tognocchi è proseguito così: “Due giovani hanno iniziato a praticare il massaggio cardiaco. Io gli tenevo la testa tra le mani ma dalle orecchie usciva il sangue. Suo figlio gli teneva la mano e diceva: ‘Babbo, alzati. Per favore alzati‘. Ma non si è alzato, Giacomo è rimasto a terra

Chi era Giacomo Bongiorni

Giacomo Bongiorni, ucciso nella serata di sabato 11 aprile a Massa, era nato nella vicina città di Viareggio. Ha vissuto a lungo nella frazione collinare di Mirteto, alle pendici del monte Candi.

Lavorava come responsabile nel settore metalmeccanico alla Tsi Meccanica, nello stabilimento del Nuovo Pignone di Massa.

Appassionato di calcio, da giovane Bongiorni ha giocato per diversi anni nella fila del San Vitale Candia. In età adulta, era passato dal calcio a 11 al calcio a 7.

Oltre alla compagna e agli anziani genitori, lascia due figli: il minore, di 11 anni, che ha assistito al pestaggio mortale, e la grande, di 18 anni.

Con Sara Tognocchi si erano conosciuti tre anni fa. a una cena con amici comuni. La donna, di lui, ha detto: “Era un uomo speciale, dolce e delicato, di quelli che sanno amare le persone. Una persona meravigliosa. Mi sono innamorata subito di lui, di un amore maturo. A luglio ci dovevamo sposare”.