Omicidio di Giacomo Bongiorni a Massa, sabato 18 aprile i funerali nel Duomo: sindaco proclama lutto cittadino

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

I funerali di Giacomo Bongiorni, carpentiere di 47 anni morto nella notte tra sabato 11 e domenica 12 aprile, si svolgeranno sabato 18 aprile nel Duomo di Massa. La cerimonia, officiata dal vescovo monsignor Mario Vaccari, vedrà presenti anche il sindaco e il presidente della Toscana Eugenio Giani. Il sindaco Persiani ha inoltre proclamato il lutto cittadino per la giornata, con l’esposizione delle bandiere a mezz’asta e la sospensione delle manifestazioni e degli spettacoli pubblici previsti.

I funerali di Giacomo Bongiorni

Dopo giorni di attesa, è arrivata la conferma dei funerali di Giacomo Bongiorni. Questi si svolgeranno sabato 18 aprile alle ore 15:00 nel Duomo di Massa. La cerimonia, officiata dal vescovo di Massa Carrara-Pontremoli monsignor Mario Vaccari, sarà accompagnata anche dalla presenza del sindaco Francesco Persiani e dal presidente della Toscana Eugenio Giani.

Il sindaco, fin dalle prime ore dopo la tragedia, aveva annunciato il lutto cittadino per il giorno delle esequie. Con un’ordinanza è stata prevista l’esposizione delle bandiere a mezz’asta nelle sedi comunali e la sospensione delle manifestazioni e degli spettacoli pubblici previsti per la giornata.

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Inoltre, il sindaco ha invitato la cittadinanza a rispettare e a partecipare al cordoglio nelle forme e nelle modalità che riterrà più opportune, evitando però comportamenti che contrastino con il carattere luttuoso della giornata.

Attesa una folla numerosa

Per il funerale è attesa una grande folla. Un avviso è arrivato dalle migliaia di persone che già da mercoledì sera hanno preso parte alla fiaccolata per le vie di Massa.

Si tratta di una fiaccolata promossa dal Comune e dalla Diocesi; in generale l’intera cittadina si è stretta intorno alla famiglia e continuano le dimostrazioni di affetto.

Per il padre di famiglia aggredito non c’è soltanto il cordoglio di familiari e amici, ma anche striscioni sparsi per la città come quello a Mirteto, il paese dove Giacomo abitava, che recita: “Mentre il cielo accoglie una nuova stella, Mirteto perde un pezzo del suo cuore. Ma tu continuerai a vivere nei nostri ricordi, nei nostri passi e nel suono della nostra voce. Giacomino per sempre”.

Le indagini

Non si fermano le indagini. È stato convalidato il fermo per il diciassettenne indagato per la morte di Giacomo Bongiorni. Nei suoi confronti è stata disposta la misura cautelare della custodia in carcere. È accusato di aver sferrato il colpo fatale, quello che ha portato alla caduta di Bongiorni.

Il giudice ha respinto la richiesta di concessione degli arresti domiciliari per il “concreto rischio di reiterazione del reato”.

Novità anche in merito all’autopsia, che ha confermato il decesso riconducibile al trauma cranico e alle emorragie provocate dai colpi subiti alla testa, oltre alla caduta. Oltre al diciassettenne ci sono altri quattro indagati per concorso in omicidio volontario aggravato dai futili motivi e per rissa aggravata. Due sono maggiorenni, per i quali è stata disposta la detenzione.