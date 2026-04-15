Omicidio di Giacomo Bongiorni, a Massa scattano zona rossa e vigilanza rafforzata dopo i fatti di piazza Palma

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Zone rosse e chiusure anticipate a Massa e Carrara dopo l’omicidio di Giacomo Bongiorni. Nei due Comuni toscani scattano fino a maggio le misure di sicurezza in risposta al pestaggio che ha provocato la morte del 47enne, per la quale sono indagati due ventenni e tre minorenni. Le amministrazioni locali hanno disposto le ordinanze con nuove regole sulla vendita di alcol per i commercianti e le zone di vigilanza rafforzata.

Le zone rosse a Massa

I provvedimenti sono arrivati in seguito all’omicidio di Giacomo Bongiorni, ucciso durante un’aggressione davanti alla compagna e al figlio di 12 anni nel centro di Massa.

Proprio il Comune toscano teatro del pestaggio a morte ha emesso un’ordinanza che stabilisce delle zone a vigilanza rafforzata con durata di sei mesi sulle strade attorno alla stazione e della movida, in centro e alla marina.

ANSA

Le misure di vigilanza rafforzata

L’amministrazione comunale ha spiegato con una nota che dal 17 aprile a domenica 31 maggio entreranno in vigore queste misure restrittive per i locali:

La chiusura anticipata degli esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande nelle zone a vigilanza rafforzata alle ore 00,30 con sgombero degli arredi e pulizia delle aree esterne entro le ore 1;

il divieto di vendita per asporto di alcolici e superalcolici su tutto il territorio comunale in tutti gli alimentari, minimarket, supermercati ed esercizi di vicinato alle ore 20.

Il giro di vite sarà valido in tutto il comune di Massa dal 17 aprile al 15 settembre con le seguenti misure:

il divieto di vendita, uso e consumo, in aree pubbliche di bevande (alcoliche e non) contenute in bottiglie e contenitori di vetro;

il divieto riguarda sia i gestori di pubblici esercizi, sia i commercianti sia i distributori automatici. Il divieto non opera quando la somministrazione e la conseguente consumazione avvengano all’interno dei locali e delle aree del pubblico esercizio o nelle aree pubbliche esterne, di pertinenza dell’attività, legittimamente autorizzate con l’occupazione di suolo pubblico.

Omicidio di Giacomo Bongiorni: restrizioni anche a Carrara

Il coprifuoco per tutti i locali varranno dal 17 aprile al 31 maggio anche nel comune di Carrara, sulla scorta dell’ordinanza che impone la chiusura entro le 00.30 e il divieto di vendita di bevande in contenitori di vetro dalle 22 alle 6.

Le restrizioni interesseranno l’area del centro storico di Carrara, oltre alle zone centrali delle frazioni di Avenza e Marina.

Nelle zone a vigilanza rafforzata individuate dall’amministrazione e indicate con la delimitazioni nel sito del Comune, “la normativa permetterà di intervenire allontanando chi ha specifici precedenti di polizia e che tenga comportamenti violenti, minacciosi o insistentemente molesti determinando una situazione di concreto pericolo per la sicurezza”, si legge nella nota.