Omicidio di Gilda Di Giuseppe ad Altino, trovata morta con segni di violenza sul corpo: sospetti sul nipote

Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Gilda Di Giuseppe, donna di 89 anni, è morta dopo essere stata presa a martellate in casa sua, ad Altino, in provincia di Chieti. Nell’abitazione i carabinieri hanno trovato in stato confusionale il nipote 25enne, Alessandro Carminucci. Il giovane è stato portato nella vicina caserma di Casoli per essere sentito dalla procuratrice di Lanciano, Patrizia Foiera, che coordina l’inchiesta per fare luce sull’omicidio. I sospetti degli investigatori si concentrano sul ragazzo.

Omicidio di Gilda Di Giuseppe, l’anziana trovata morta ad Altino

L’anziana, come riporta la testata Il Centro, è stata uccisa in casa a martellate, in contrada Briccioli, ad Altino.

L’allarme è scattato intorno alle 22 di mercoledì 5 agosto. In base a una prima ricostruzione, che è in attesa di essere confermata dalle indagini, tutto è iniziato quando il nipote ha avvisato una zia che si trova all’estero.

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A quel punto è partita una segnalazione al 112 e sul posto sono intervenute le pattuglie dei carabinieri della compagnia di Lanciano, competente per territorio, oltre al personale del 118. Ma ormai, per la signora Gilda Di Giuseppe, non c’era più nulla da fare.

Sul corpo della pensionata trovati segni di violenza

Sul corpo della pensionata sono stati riscontrati segni di violenza. A ucciderla sarebbero stati i colpi che le sono stati inflitti alla testa.

Saranno i risultati dell’autopsia, già disposta dai pubblici ministeri, a confermare o meno l’esatta dinamica dell’omicidio.

Al momento non c’è alcun indizio che spinga a ipotizzare che l’89enne sia stata vittima di un’aggressione a scopo di furto o rapina. Tutto porta a credere che il delitto sia maturato nel contesto familiare.

Il nipote portato in caserma nel cuore della notte

I carabinieri hanno trovato nell’abitazione il nipote Alessandro Carminucci, che era in stato confusionale. Il ragazzo nel cuore della notte è stato condotto nella caserma di Casoli per essere ascoltato. I sospetti degli inquirenti si concentrano su di lui.

Alessandro, che aveva perso la madre qualche anno fa, studia a Roma e, quando rientra in Abruzzo, solitamente alloggia a casa della nonna. Il 25enne dovrà chiarire che cosa è avvenuto nella tarda serata di mercoledì 5 agosto.