Una traccia che potrebbe segnare la svolta. Un mozzicone di sigaretta ritrovato a poca distanza dal cadavere. Così la Dda di Reggio Calabria ha riaperto le indagini su un omicidio di mafia avvenuto 30 anni fa. Si tratta del delitto di Giovanni Caruso, un uomo di 39 anni il cui cadavere fu trovato nella notte dell’11 ottobre 1996 in un casolare di Cittanova, in provincia di Reggio Calabria. Caruso venne ucciso con diversi colpi di fucile calibro 12 e il suo corpo fu rinvenuto nei pressi del cimitero, di cui era manutentore. A distanza di anni, adesso, un’analisi scientifica ha riaperto il caso. A poca distanza dal cadavere, gli investigatori avevano trovato il mozzicone di una sigaretta. Quel reperto è stato analizzato dai carabinieri del Ris di Messina e, grazie ai risultati ottenibili oggi a differenza di quelli ricavabili nel 1996, è diventato una miniera d’oro biologica capace di restituire il corredo genetico di chi si trovava in quel luogo al momento del delitto.