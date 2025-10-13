Omicidio di Giuliano Velo in Spagna, l'ex boss della Mala del Brenta trovato morto dopo l'allarme della madre

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Giuliano Velo, ex boss della Mala del Brenta, è stato trovato morto vicino alla sua abitazione di Lorca, in una zona di campagna della regione di Murcia, nel sud della Spagna. La Guardia Civil, la polizia spagnola, ha ipotizzato che Velo possa essere stato giustiziato, viste le ferite mortali da arma da fuoco rinvenute sul suo corpo.

Nel pomeriggio di martedì 7 ottobre è stato ritrovato a Lorca, in Spagna, il cadavere di Giuliano Velo, ex boss della Mala del Brenta. L’uomo viveva nel Paese da anni in una casa isolata tra le campagne con la madre 89enne.

È stata proprio la donna a ritrovare il cadavere e a chiamare la Guardia Civil, la polizia spagnola. Gli agenti hanno subito constatato che Velo, 67 anni, era stato ucciso con diversi colpi di pistola.

Poco lontano, nel bagagliaio di un’auto, è stato ritrovato anche il cadavere di un cittadino marocchino con precedenti per spaccio di stupefacenti.

Le ipotesi della Guardia Civil

Secondo il Mattino di Padova, la polizia spagnola avrebbe ipotizzato come motivo dell’omicidio di Velo un’esecuzione per questioni legate al traffico di droga.

Velo si trovava in Spagna da diversi anni e aveva già scontato nel Paese una condanna per traffico di droga. Otto anni di carcere, di cui sei passati in prigione, a cui fu condannato nel 2011.

Appena uscito dal carcere, nel 2017, fu nuovamente indagato per l’omicidio di Giuseppe Nirta, esponente della ‘ndrangheta, ma fu subito scagionato.

Chi era Giuliano Velo e cosa è stata la Mala del Brenta

Giuliano Velo è stato un esponente della cosiddetta Mala del Brenta, una banda che è stata individuata come l’unica mafia endemica del Nord Italia.

Attiva tra gli anni ’70 e ’80, fu smantellata all’inizio degli anni ’90 quando il suo esponente più importante, Felice Maniero, fu arrestato e cominciò a collaborare con gli investigatori, facendo arrestare buona parte dei suoi collaboratori più stretti.

Fu allora che Velo scappò dall’Italia rifugiandosi in Spagna, dove si è ricostruito una vita, anche criminale.