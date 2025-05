Omicidio di Giuseppe Marra a Bologna, moglie denunciata e piantonata in ospedale dopo il ritrovamento

Laureata in Storia Contemporanea e specializzata in Editoria e Giornalismo alla Statale di Milano, ha frequentato un master in Giornalismo d'Inchiesta a Roma. Giornalista professionista dal 2016, si occupa di attualità. Ha realizzato due reportage in Iraq su donne ed ex calciatori.

Si indaga per omicidio per la morte di Giuseppe Marra, il 59enne trovato morto in casa a Bologna in via Antonio Zanolini. L’uomo era riverso a terra a faccia in giù in un lago di sangue, colpito alla testa da un oggetto contundente. La sua convivente è stata portata in ospedale in stato confusionale dopo il ritrovamento del cadavere. Al momento non risultano provvedimenti precautelari anche se la donna è stata denunciata e in ospedale è piantonata.

La moglie scalza e con le mani sporche di sangue

A richiamare l’attenzione delle persone, che hanno poi contattato le forze dell’ordine, è stata proprio la compagna di Marra, 56enne, trovata in strada a piedi scalzi e con le mani sporche di sangue che chiedeva aiuto.

La vittima aveva un negozio di cannabis light in città da cui, secondo le prime indagini dei carabinieri del comando provinciale di Bologna, non mancherebbe nulla.

Via Antonio Zanolini, a Bologna, dove è stato ritrovato morto in casa Giuseppe Marra

La donna, portata in ospedale, è ancora poco lucida, in stato confusionale dopo il ritrovamento del cadavere dell’uomo.

Interrogata e indagata come atto formale

Quando sarà possibile, la donna sarà sentita e probabilmente anche indagata, come atto formale, per poter fare accertamenti con le garanzie, anche se al momento non risultano provvedimenti precautelari.

La coppia pare avesse avuto per un periodo un rapporto difficile, con litigi, ma non di recente. Nella casa sarebbero stati trovati stupefacenti e saranno eseguiti esami tossicologici sulla vittima e sulla compagna.

Non ancora trovata l’arma del delitto

L’appartamento è sotto sequestro e non è stato trovato l’oggetto contundente che potrebbe aver provocato la morte dell’uomo. La coppia, originaria di Aosta, ha due figli.

Dai primi accertamenti nell’appartamento in via Zanolini a Bologna non risultano segni di effrazione.

L’omicidio di Giuseppe Marra

La morte di Giuseppe Marra potrebbe risalire presumibilmente alla notte tra il 26 e il 27 maggio. Il ritrovamento da parte della compagna è invece avvenuto la mattina seguente, intorno alle 10.

È stato a quel punto che, sotto shock, la donna ha chiamato il 112 ed è corsa in strada gridando e chiedendo aiuto ai vicini. Sul posto, pochi minuti dopo, sono arrivati i carabinieri e il personale del 118.