Omicidio di Giuseppe Marra a Bologna, trovato in casa dalla compagna: la donna ha i vestiti sporchi di sangue

Omicidio a Bologna, in zona San Vitale. La vittima è Giuseppe Marra, un uomo di 59 anni. È stata la compagna a trovare il corpo senza vita di Marra e a lanciare l’allarme. La donna è uscita in strada con i vestiti sporchi del sangue della vittima. Giuseppe Marra è stato ucciso con diversi colpi alla testa, ma non si tratterebbe di una rapina.

Omicidio a Bologna, la vittima è Giuseppe Marra

L’omicidio di Giuseppe Marra risale presumibilmente alla notte tra il 26 e il 27 maggio. La mattina successiva la compagna ha dato l’allarme. Il 59enne è stato trovato in una pozza di sangue all’interno del suo appartamento, in via Zanolini 16 a Bologna.

La donna che, secondo quanto riportato dal Resto del Carlino, verrà indagata per omicidio (come atto dovuto), è uscita in strada con i vestiti sporchi di sangue e alcuni vicini hanno poi chiamato i soccorsi.

L’omicidio è avvenuto in via Zanolini, a Bologna

La vittima colpita più volte alla testa

Sul posto, oltre ai carabinieri che hanno effettuato un primo sopralluogo nell’appartamento e nei dintorni, è arrivato anche il pubblico ministero Manuela Cavallo. Inoltre, come riporta il Resto del Carlino, anche il medico legale Bruno Fias è giunto sul luogo dell’omicidio.

Secondo le prime informazioni, Giuseppe Marra è stato colpito più volte alla testa con violenza. Dall’appartamento non mancava nulle, e ciò porta a escludere la pista della rapina. Nella casa di Bologna sono stati anche ritrovati sia il telefono che il portafogli del 59enne.

Al momento l’oggetto usato per colpire Marra alla testa non è stato trovato. I carabinieri hanno effettuato ricerche anche nei cassonetti che si trovano vicino all’appartamento di via Zanolini.

La coppia gestiva un negozio di cannabis light

Come raccontato dai vicini di casa, la compagna della vittima, scesa in strada per chiedere aiuto, era visibilmente sotto choc. La coppia era insieme da anni e nessuno dei due risulta avere precedenti con la giustizia.

Giuseppe Marra e la compagna gestivano insieme un negozio di cannabis light in via Indipendenza, a Bologna, e dal 2021 vivevano nell’appartamento di via Zanolini. Entrambi sono originari di Aosta, stavano insieme da diverso tempo e hanno due figli. Sulla vicenda sono in corso le indagini dei carabinieri, che seguono la pista dell’omicidio.

