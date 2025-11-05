Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È stato arrestato un uomo di 43 anni a Scicli con l’accusa di omicidio volontario aggravato ai danni di Giuseppe Ottaviano. Il delitto, avvenuto nella notte tra il 12 e il 13 maggio 2024, sarebbe stato motivato da ragioni sentimentali legate alla fine di una relazione della vittima. L’ordinanza di custodia cautelare in carcere è stata emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari di Ragusa, su richiesta della Procura della Repubblica.

Le indagini e la scoperta del corpo

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, la vicenda ha avuto inizio la sera del 13 maggio 2024, quando alcuni amici e familiari di Giuseppe Ottaviano, preoccupati per la sua assenza di risposte al telefono, si sono recati presso la sua abitazione in via Manenti a Scicli. Dopo aver forzato il portone d’ingresso, hanno fatto la tragica scoperta: il corpo senza vita di Ottaviano giaceva nella camera da letto, al primo piano, coperto di sangue.

L’intervento dei Carabinieri e i primi accertamenti

I Carabinieri della Tenenza locale sono intervenuti tempestivamente sul luogo del delitto. Dopo aver accertato la natura violenta della morte, le indagini sono state affidate al Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Ragusa, con il supporto della Compagnia di Modica e sotto il coordinamento del Sostituto Procuratore della Repubblica. Gli accertamenti medico-legali hanno confermato che la morte risaliva alla notte precedente, quando Ottaviano era stato brutalmente picchiato all’interno della sua abitazione. Sul corpo sono state riscontrate diverse ferite lacero-contuse, la rottura di alcune costole e un grave trauma cranico, che hanno portato al decesso dopo una lunga agonia.

Esclusa la rapina: nessun segno di effrazione

Gli investigatori hanno escluso fin da subito l’ipotesi di una rapina. Non sono state trovate tracce di presenze estranee nell’appartamento, che appariva in ordine e senza segni di rovistamento o sottrazioni. Anche i telefoni cellulari e il portafogli della vittima erano presenti sul posto, rafforzando l’idea che il movente non fosse di natura economica.

Il contesto personale della vittima

Giuseppe Ottaviano, quarantenne appartenente a una famiglia benestante e conosciuta a Scicli, conduceva una vita da single ed era in contatto con numerose persone, anche per procurarsi sostanze stupefacenti. Le indagini dei Carabinieri del RIS di Messina hanno confermato l’assenza di tracce di estranei nell’appartamento, mentre le telecamere di sorveglianza della zona non hanno mostrato movimenti sospetti nella notte del delitto.

La ricostruzione dei fatti e il movente

Gli inquirenti hanno ricostruito con attenzione le abitudini e le frequentazioni della vittima, concentrandosi sui mesi e sulle settimane precedenti al delitto. Un dettaglio rilevante è emerso: meno di 48 ore prima dell’omicidio, la madre di Ottaviano aveva lasciato Scicli per recarsi in Piemonte, lasciando il figlio solo nella grande casa di famiglia. Inoltre, è stato accertato che Ottaviano aveva avuto una relazione sentimentale altalenante con una donna, terminata pochi giorni prima della sua morte violenta.

Le immagini delle telecamere e le testimonianze

Tra le centinaia di ore di registrazioni visionate dai Carabinieri, è stata individuata una figura non identificata che, il sabato precedente l’omicidio, si aggirava più volte a piedi nella zona di piazza Matteotti e via Manenti. L’analisi dei tabulati telefonici e la raccolta di testimonianze hanno permesso di delineare un quadro inquietante: tra Ottaviano e il nuovo compagno della sua ex fidanzata erano emersi forti attriti, culminati in un confronto diretto pochi giorni prima della morte.

La spedizione punitiva e l’arresto

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, i tentativi di Ottaviano di riallacciare i rapporti con l’ex compagna nel fine settimana avrebbero spinto l’arrestato a organizzare una vera e propria spedizione punitiva. Con l’aiuto di un complice, avrebbe individuato le telecamere presenti nelle vie adiacenti l’abitazione della vittima, ma non si sarebbe accorto di un sistema di videosorveglianza di un esercizio pubblico che ha immortalato il suo avvicinamento alla casa dove si è consumato il delitto.

Le prove raccolte e la custodia cautelare

Il movente sentimentale è stato confermato dal contenuto di diverse intercettazioni che coinvolgono il principale sospettato. L’esito delle indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Ragusa e condotte dai Carabinieri del Nucleo Investigativo, ha portato alla richiesta e all’emissione dell’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti dell’indagato, arrestato nella mattinata odierna.

