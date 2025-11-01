Omicidio di Hekuran Cumani, arrestato un 21enne di Perugia per il delitto nato dopo una lite sul calcio

Giornalista professionista, napoletano trapiantato a Milano, si occupa di cronaca, attualità, cultura pop e sport. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo, ha lavorato per diversi siti e redazioni. Oltre al web, ha avuto esperienze anche in tv e in radio

Svolta nel caso dell’omicidio di Cumani Hekuran, il ventitreenne di origine albanese ucciso a Perugia dopo una rissa avvenuta nel parcheggio dell’università. È stato arrestato un 21enne italiano di origini tunisine con l’accusa di omicidio pluriaggravato. La lite tra i due gruppi di cui facevano parte sarebbe nata per futili motivi, legati a uno sfottò per una partita di calcio.

Omicidio Hekuran Cumani, c’è un arresto

C’è un arresto per l’omicidio di Cumani Hekuran avvenuto nella notte tra il 17 e il 18 ottobre scorso.

A finire in manette è un ragazzo ventunenne che è stato fermato nella serata di venerdì 31 con l’accusa di omicidio pluriaggravato.

ANSA

La conferenza stampa in Questura che sugli sviluppi delle indagini

Le indagini a Perugia

Era già indagato a piede libero il 21enne italiano di origini tunisine che è stato ora arrestato dalla Squadra Mobile della polizia di Perugia per l’omicidio di Hekuran Cumani, il 23enne di Fabriano accoltellato a morte nel parcheggio della facoltà di Matematica dell’università umbra.

La misura cautelare è stata richiesta della Procura di Perugia a fronte degli elementi emersi durante le indagini, dalle intercettazioni e dai racconti indiretti su una sorta di confessione che l’indagato avrebbe fatto agli amici che erano con lui.

Il 21enne si trova ora nella Casa Circondariale di Perugia “Capanne“.

Il motivo della lite: c’entrava il calcio

Secondo quanto ricostruito dalle forze dell’ordine, la lite scoppiata nel locale e poi deflagrata all’esterno, fino all’omicidio, sarebbe nata da uno sfottò sul calcio.

Coinvolti due gruppi: uno di persone che vivono a Perugia e un altro di altri che erano nel capoluogo umbro solo per la serata. Rispettivamente erano composti da cittadini italiani con famiglie originarie del nord Africa e dell’Albania. Alcuni del gruppo dei perugini stavano parlando di una partita di calcio giovanile quando uno degli amici della vittima avrebbe urlato un “forza Marocco” percepito come uno sfottò dagli altri ragazzi. Ci sarebbe stato quindi un insulto come replica e da lì la lite sarebbe divampata.

Cumani Hekuran, ventitreenne di origine albanese, viveva con la famiglia a Fabriano nelle Marche e il 18 ottobre, insieme al fratello e ad alcuni amici, aveva deciso di trascorrere la serata a Perugia in una discoteca nella zona universitaria. Amici e familiari lo ricordano come “un bravo ragazzo che non cercava guai”.