Omicidio di James Handy, l'attore trovato morto accoltellato in giardino: arrestato il figlio della compagna

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James Handy, uno dei volti di Jumanji e Top Gun: Maverick, è morto a 81 anni. L’attore è stato ucciso con una coltellata al petto. Per il suo omicidio è stato arrestato il figlio della compagna. Handy è stato ucciso nel giardino della sua abitazione a Los Angeles. A informare le autorità sarebbe stato lo stesso killer, che ha composto il 911 e avrebbe detto: “Sono il figlio dell’uomo, ho appena ucciso l’uomo del peccato”.

È morto l’attore James Handy

Mercoledì 3 giugno il corpo dell’attore James Handy è stato rinvenuto privo di vita nel giardino della sua abitazione a Los Angeles. La vittima, 81 anni, è stata pugnalata a morte all’altezza del cuore.

Come riporta Associated Press, a dare l’allarme sarebbe stato lo stesso aggressore, risultato essere il figlio della compagna. Il killer avrebbe composto il 911 e all’operatore avrebbe detto: “Sono il figlio dell’uomo, ho appena ucciso l’uomo del peccato”.

L’assassino si chiama Michael Gledhill, 44 anni. Quest’ultimo, una volta contattato il 911, si sarebbe presentato agli agenti accorsi a Erwin Street come il responsabile dell’omicidio ed è stato arrestato.

Al loro arrivo, gli agenti hanno trovato l’attore già privo di sensi e ne hanno disposto il trasferimento all’ospedale, dove purtroppo Handy è stato dichiarato morto.

Le indagini sul movente dell’omicidio

Per il momento non è noto il movente dell’omicidio. Secondo una prima ricostruzione dell’Associated Press e di WAFB 9, la sera prima dell’aggressione tra l’assassino e la vittima sarebbe scoppiata una lite.

Il 44enne si sarebbe trovato in una condizione di delirio, ma le dinamiche dell’omicidio sono ancora al vaglio della polizia. Gledhill e la madre, compagna di Handy, vivevano nella stessa abitazione dell’attore. La donna non ha ancora rilasciato dichiarazioni. Il reo confesso è stato arrestato con l’accusa di omicidio. Secondo fonti investigative citate dall’Associated Press, è stata fissata una cauzione di 2 milioni di dollari.

Chi era James Handy, da Jumanji a Top Gun: Maverick

James Handy ha prestato il volto a tante serie tv e tanti film di successo. Tra le tante pellicole, ha recitato nel 2022 in Top Gun: Maverick nel ruolo del barista Jimmy, in Jumanji nel 1995 e Aracnophobia.

Per il piccolo schermo ha recitato in Law & Order, Criminal Minds e NCIS: Los Angeles.

Il killer ripreso dalle telecamere

Come riporta The Sun, l’assassino di John Handy è stato ripreso dalla telecamera di ingresso di una abitazione accanto alla scena del delitto.

Le immagini mostrano Michael Gledhill allontanarsi dal giardino dell’attore camminando tranquillamente. Poco dopo l’occhio elettronico inquadra le auto della polizia.