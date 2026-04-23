Omicidio di Leonardo Mocci vicino Cagliari, alcuni giovani in caserma: il dettaglio raccontato da un testimone

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I carabinieri di Quartu Sant’Elena avrebbero trattenuto in caserma alcuni giovani per informazioni sull’omicidio di Leonardo Mocci, il 23enne ucciso con un colpo di pistola in un parcheggio di Monserrato, nella città metropolitana di Cagliari. I dettagli di quanto accaduto rimangono vaghi e manca ancora l’arma del delitto, anche se le forze dell’ordine avrebbero individuato un primo sospettato.

Fermati alcuni ragazzi per l’omicidio di Leonardo Mocci

Alcuni giovani sarebbero stati trattenuti in caserma dai carabinieri di Quartu Sant’Elena per un interrogatorio sull’omicidio di Leonardo Mocci, avvenuto nella notte tra mercoledì 22 e giovedì 23 aprile a Monserrato, vicino a Cagliari.

Lo riporta l’edizione locale del Corriere della Sera, che aggiunge anche che i carabinieri potrebbero aver individuato un sospettato per l’uccisione, con un singolo colpo di pistola, del 23enne.

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Al momento, però, rimane poco chiaro il contesto dell’omicidio, e l’arma con cui Mocci è stato ucciso non è ancora stata rinvenuta.

Le indagini sull’omicidio

Le prime rilevazioni dei carabinieri si sono concentrate, oltre sul luogo dell’agguato subito dal ragazzo, anche nell’appartamento dove il 23enne si trovava poco prima di essere ucciso.

Sarebbero stati ascoltati anche gli abitanti degli edifici che si affacciano sul luogo dell’omicidio, che avrebbero detto di aver sentito un solo colpo di pistola nella notte tra il 22 e il 23 aprile.

Successivamente, gli amici di Mocci avrebbero raccontato di aver sentito il ragazzo lamentarsi. In questi attimi sarebbe partita la chiamata al 118. I paramedici non hanno però potuto fare nulla per il ragazzo.

La ricostruzione dell’accaduto

Dalle indagini è emersa anche una possibile ricostruzione di quanto accaduto nella notte dell’omicidio. Mocci sarebbe arrivato presso l’appartamento di alcuni amici a Monserrato per passare la serata.

Attorno alle 23:50 Mocci sarebbe uscito di corsa dall’appartamento per andare verso la propria auto. Non è chiaro cosa abbia causato questa reazione nel ragazzo.

Nel parcheggio, però, ci sarebbe stato ad attenderlo l’assassino, che gli avrebbe sparato un singolo colpo di pistola al cuore per poi fuggire su un’auto, forse una Fiat Panda di colore bianco.