Omicidio di Leonardo Ricucci vicino Foggia, ucciso il nipote del boss che morse all'orecchio un poliziotto

Omicidio sul Gargano. Un uomo di 38 anni, Leonardo Ricucci, è stato trovato morto in una zona impervia di Monte Sant’Angelo, in provincia di Foggia. La vittima, nipote del boss Pasquale Ricucci, ammazzato nel 2019, è stato ucciso a colpi di arma da fuoco. Sul caso indagano i carabinieri per cercare di ricostruire la dinamica e il movente del delitto e capire se sia legato a nuove tensioni nella criminalità organizzata garganica.

Leonardo Ricucci trovato morto a Monte Sant’Angelo

All’alba di oggi, mercoledì 17 settembre, è stato trovato il corpo senza vita di un uomo in una zona impervia sul Gargano a Monte Sant’Angelo, in provincia di Foggia. Lo riporta Ansa.

La vittima si chiamava Leonardo Ricucci, aveva 38 anni e faceva il fornaio.

Erano stati i familiari ieri a lanciare l’allarme e a chiamare i carabinieri, non vedendolo rientrare a casa.

Sono quindi scattate le ricerche, che si sono concluse all’alba con il ritrovamento del cadavere.

Nipote del boss, morse all’orecchio un poliziotto

Il 38enne era il nipote del boss Pasquale Ricucci, ucciso nel 2019 nell’ambito della guerra di mafia tra i clan Lombardi-Ricucci-La Torre e Li Bergolis-Miucci che per decenni ha insanguinato il Gargano.

Era noto alle forze dell’ordine, pur non essendo mai stato coinvolto in vicende di criminalità organizzata.

Era stato arrestato assieme a un’altra persona nel luglio 2013, quando aveva 26 anni, per aver aggredito e picchiato due poliziotti, a uno dei quali aveva staccato parte dell’orecchio a morsi.

Come ricorda il Corriere della Sera, i due aggredirono in strada un automobilista al termine di un banale litigio.

Un poliziotto di Napoli di passaggio con la famiglia si fermò per intervenire ma nonostante si fosse qualificato venne aggredito e colpito con calci e pugni. Un altro agente arrivò sul posto poco dopo e anche lui venne aggredito.

Le indagini sull’omicidio

Da quanto emerso, Ricucci è stato ucciso a colpi di arma da fuoco, presumibilmente nella serata di martedì.

Sull’omicidio stanno indagando i carabinieri del Comando provinciale di Foggia, per ricostruire la dinamica e il movente.

Non è ancora chiaro se il 38enne sia stato ucciso sul posto oppure altrove, e poi il corpo abbandonato lì in un secondo momento.

Gli inquirenti stanno indagando per ricostruire gli spostamenti e le ultime ore di Ricucci per capire se abbia incontrato qualcuno.

Riguardo al movente al momento non viene esclusa nessuna ipotesi, da capire se il delitto sia legato a nuove tensioni nella mafia garganica o a qualcosa di personale.

Le parole del sindaco

Sull’omicidio è intervenuto il sindaco di Monte Sant’Angelo, Pierpaolo D’Arienzo.

“La mafia è tornata ad uccidere – scrive su Facebook – un fatto grave, che scuote profondamente la nostra comunità e che ci richiama ad una consapevolezza fondamentale: non dobbiamo mai abbassare la guardia”.

“Se per tanti anni Monte Sant’Angelo non ha vissuto episodi così drammatici, è grazie alla risposta forte e decisa dello Stato, delle forze dell’ordine, della magistratura, ma anche della comunità, delle sue istituzioni, delle associazioni, delle parrocchie, delle scuole, dei cittadini che hanno scelto da che parte stare”.

“Monte Sant’Angelo è e deve continuare ad essere una città che si oppone con fermezza a ogni forma di violenza e di condizionamento criminale. Le istituzioni e la società civile devono restare unite, oggi più che mai, in un fronte comune di legalità, giustizia e sicurezza”.