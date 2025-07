Omicidio di Liliana Resinovich, i sospetti di Sebastiano Visintin: "Si indaghi su chi le ruotava intorno"

Sebastiano Visintin lancia nuove congetture sulla morte di Liliana Resinovich e chiede alla procura di indagare a 360 gradi. L’ex marito della 63enne triestina trovata senza vita a gennaio 2022 torna in Tv a rilanciare l’ipotesi del suicidio, senza tralasciare le posizioni di coloro che sarebbero stati vicini alla moglie nei giorni precedenti alla scomparsa.

L’ipotesi del suicidio di Liliana Resinovich

Raggiunto dalla trasmissione Morning news, il 73enne ex fotografo ha ribadito come la possibilità del suicidio di Lilianan Resinovich non possa essere esclusa, una linea condivisa con i suoi legali.

Secondo Visintin, il fatto che il giorno della sparizione la moglie sia uscita lasciando a casa cellulare e la fede, sarebbe un segnale “chiaro che è uscita a suicidarsi“.

“Io non lo so e non lo sa nessuno se è un suicidio o se è un omicidio” ha affermato ai microfoni di Canale 5, “se si sapesse il motivo ci sarebbero anche le risposte”.

La richiesta di Sebastiano Visitin alla procura

Nell’intervista, ascoltata in studio da Claudio Sterpin, il grande accusatore di Visintin e amico intimo di Liliana Resinovich, l’ex marito ha rivolto un appello alla procura di Trieste affinché indaghino “su tutti quelli che hanno ruotato attorno alla vita di Liliana” e non soltanto su di lui.

“Sono contento che sono venuti a casa mia, così almeno abbiamo più chiarezza, sappiamo cosa è successo e se ci sono elementi o altre cose” ha detto Visintin, che possano portare ad accertare la responsabilità di qualcuno.

L’alibi sull’omicidio

L’alibi di Sebastiano Visintin nel giorno della scomparsa della moglie, il 14 dicembre 2021, rimane al centro degli accertamenti degli inquirenti.

A riaccendere i riflettori sui suoi movimenti sarebbe stata una perizia dei consulenti del fratello della donna, Sergio Resinovich, che avrebbero rilevato una cella agganciata al telefono dell’ex fotografo, nonostante in quelle ore sarebbe risultato spento o inattivo, perché secondo quanto riferito dal 73enne non ci sarebbe stato segnale.

Nelle ore in cui sarebbe sparita la 63enne, Visintin ha dichiarato di essere stato impegnato in lavori di arrotino dentro il suo laboratorio, per poi uscire a fare una passeggiata in bicicletta, filmata con una GoPro.