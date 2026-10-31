Omicidio di Liliana Resinovich, Sebastiano Visintin e la GoPro "segreta" a Quarto Grado: la sua versione

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

La GoPro di cui Sebastian Visintin ha negato l’esistenza sarebbe saltata fuori. Il marito di Liliana Resinovich, la 63enne trovata morta nel gennaio 2022 in un bosco a Trieste tre settimane dopo la scomparsa, avrebbe trovato un’altra videocamera oltre quella che conteneva i filmati datati il giorno della sparizione della moglie. Una scoperta che potrebbe gettare ombre sull’alibi dell’ex fotografo, unico indagato per l’omicidio.

L’altra GoPro di Sebastiano Visintin

Il ritrovamento del dispositivo sarebbe stato fatto da Visintin davanti alle telecamere di Quarto Grado, che ha mostrato la rivelazione sul caso Resinovich durante l’ultima puntata della trasmissione, con lo stesso 73enne ospite nello studio di Gianluigi Nuzzi.

Si tratterebbe di una GoPro acquistata nel 2013, diversi anni prima dell’altra mini telecamera che ha ripreso gli spostamenti dell’uomo nella mattina del 14 dicembre 2021, giorno della scomparsa di Liliana Resinovich.

La cancellazione della memoria

La videocamera installata sulla bicicletta di Sebastiano Visintin registrò quel giorno 12 filmati, che furono trasmessi agli inquirenti tramite app, ma senza l’acquisizione della GoPro stessa.

Il sequestro del dispositivo venne disposto nel giugno del 2023, quando però l’ex fotografo aveva già cancellato i video.

Una circostanza che desta i sospetti di chi indaga per la concomitanza dello svuotamento della scheda di memoria con il giorno dell’ordinanza del gip: dalle perizie risulta infatti che Visintin ha formattato il dispositivo il 13 giugno 2023, la stessa data in cui fu disposta l’acquisizione forense della GoPro per analizzare eventuali manomissioni.

Le indagini sull’omicidio di Liliana Resinovich

Come ricostruito dalla redazione di Quarto Grado, la tesi della manomissione è sostenuta dagli inquirenti, secondo cui sui circa 40 minuti di filmati consegnati, che costituiscono il nucleo dell’alibi dell’indagato, ne mancherebbero quasi 10.

Ad alimentare i sospetti sul 73enne è oggi il ritrovamento di un’altra GoPro, nonostante Visintin abbia sempre dichiarato di avere posseduto soltanto quella consegnata alla procura e, inoltre, di non aver mai avuto dimestichezza con questo tipo di telecamere.

Un elemento che arriva nella stessa giornata dell’incidente probatorio di quasi sette ore in cui sono stati approfonditi i risultati di una serie di analisi su numerosi reperti, nel contraddittorio delle parti ma senza la presenza dell’indagato.

Il nuovo passaggio centrale dell’indagine sulla morte di Liliana Resinovich permetterà di fissare gli elementi raccolti fino ad oggi sull’inchiesta e consentirà alla procura di fare nuovi passi avanti per fare luce sul giallo.