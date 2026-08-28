Omicidio di Liliana Resinovich, Sebastiano Visintin si commuove mostrando un ricordo della moglie: "Mi manca"

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

Sebastiano Visintin ritorna in tv e si commuove. È successo durante un intervento nello studio televisivo di Verità Nascoste – Il Diario, condotto da Milo Infante. L’uomo, indagato dalla Procura di Trieste per l’omicidio della moglie Liliana Resinovich, mostra un oggetto risalente al 52esimo compleanno della donna. “Mi manca, mi manca tanto”, dice con la voce rotta dall’emozione.

Sebastiano Visintin si commuove in studio

Nel corso della puntata del 28 agosto di Verità Nascoste – Il Diario, il nuovo format dedicato alla cronaca nera condotto da Milo Infante, Sebastiano Visintin è ospite in studio.

La psicologa Sarah Viola, seduta al suo fianco, gli dice di trovarlo “un po’ provato, forse è passato tanto tempo”. Visintin racconta di averne “sentite talmente tante” che dentro di sé sente “una confusione totale”.

ANSA

“Mi manca, mi manca tanto“, dice al conduttore. “Io ho la casa piena di oggetti, gli armadi con le sue cose”, dice l’indagato, che ricorda che con la moglie amava “fare i nostri giri, le nostre cose”.

Milo Infante, poi, lo incalza invitandolo a mostrare un ricordo della moglie che ha portato con sé in studio.

Il ricordo di Liliana Resinovich

Sebastiano Visintin, quindi, estrae dalla giacca un oggetto. Si tratta di un cuore rosso, trasparente, “una cosa che abbiamo fatto nel giorno in cui Liliana ha fatto 52 anni.

Sull’oggetto è leggibile la scritta: “Sebastiano e Lilly insieme per sempre“. Sarah Viola legge il testo ad alta voce e Sebastiano Visintin non contiene l’emozione: “Ecco, questo mi fa male“.

Il suo pensiero sull’omicidio della moglie

Milo Infante lo incalza ancora e gli chiede se secondo lui la tragedia che ha colpito la moglie sia un suicidio o un omicidio. Sebastiano Visintin ribadisce di avere “tanta confusione in testa” dal momento che “hanno raccontato di tutto”. Trova “assurdo”, tuttavia, che la mattina del 14 dicembre 2021 sua moglie si sia recata nel Giardino delle Rose, uno spazio adiacente al boschetto dell’ex OPG San Giovanni, portando con sé i sacchi dentro i quali poi, il 5 gennaio 2022, è stato ritrovato il suo cadavere.

Apprendere di essere stato iscritto nel registro degli indagati “è stato tremendo” al punto che “sono stramazzato a terra”. Oggi “continuo la mia vita”, dice l’indagato, perché “Liliana è sempre dentro di me”.