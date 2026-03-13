Omicidio di Liliana Resinovich, sulle scarpe trovate tracce di zirconio: cos'è e che significa per le indagini

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Sulle scarpe che Liliana Resinovich indossava il giorno della morte sono state rinvenute tracce di zirconio. La svolta nelle indagini per l’omicidio della 63enne è arrivata dopo le analisi del genetista forense Paolo Fattorini, che ora sostiene che questo dato è “meritevole di approfondimento”. L’esperto lo ha riferito a Il Piccolo. Lo zirconio viene comunemente usato nei processi industriali, soprattutto nell’affilatura dei coltelli, attività di cui si occupa Sebastiano Visintin, indagato per l’omicidio della moglie.

Le tracce di zirconio nelle scarpe: la scoperta

Dagli ultimi rilievi effettuati dal genetista forense Paolo Fattorini emerge che nelle scarpe indossate da Liliana Resinovich il 14 dicembre 2021, quando si allontanò da casa senza mai più farvi ritorno, quindi anche il 5 gennaio 2022 quando fu rinvenuto il cadavere, sarebbero presenti tracce di zirconio.

Lo zirconio, come anticipato in apertura, è un materiale altamente resistente alla corrosione e al calore e per questo impiegato nei processi industriali. Per queste caratteristiche viene usato anche per l’affilatura dei coltelli.

ANSA

Come noto, Sebastiano Visintin lavora come arrotino per ristoranti, macellerie e pescherie, e anche nel giorno della scomparsa della moglie – come da lui riferito – era uscito per consegnare delle lame rifinite ad alcuni clienti.

Paolo Fattorini, ascoltato da Il Piccolo, ha detto che la scoperta si rivela meritevole di approfondimento. Proprio per questo rinvenimento l’esperto ha chiesto al gip una proroga della consegna della perizia forense, che il gip Flavia Mangiante – scrive Trieste Today – ha concesso. La consegna – che coinvolge anche Chiara Turchi e Eva Sacchi dello stesso collegio peritale di Fattorini – è slittata dal 30 marzo al 26 giugno.

Le indagini sull’omicidio di Liliana Resinovich verso la svolta?

Nessuno può dirlo. Ricordiamo che Liliana Resinovich e Sebastiano Visintin vivevano insieme, in quanto coniugi, e non si esclude che la sostanza – ammesso che arrivasse dall’attività di Visintin – possa essersi posata sulle calzature della donna per contatto indiretto o da contaminazione ambientale.

In ogni caso il collegio peritale dovrà ora lavorare su altri elementi, come ad esempio il cordino che avvolgeva il collo della 63enne e il laccio usato per tenere insieme le sue chiavi. Va stabilito, inoltre, se sul corpo siano presenti tracce di Dna da isolare per ridefinire al meglio le circostanze che hanno portato alla morte di Liliana Resinovich.

L’omicidio di Liliana Resinovich, dall’inizio

Intorno alle 8:30 del 14 dicembre 2021 Liliana Resinovich, 63 anni, esce dalla sua abitazione di via Verrocchio 2, a Trieste. Suo marito Sebastiano Visintin è uscito di casa mezz’ora prima, intorno alle 8.

Liliana non farà più ritorno e suo marito, alle 22 di sera, si reca dai carabinieri per presentare una denuncia di scomparsa. In casa la donna ha lasciato due telefoni cellulari, la fede nuziale, il portafogli, la sua borsetta e i suoi documenti. Mentre le indagini valutano anche l’ipotesi del sequestro di persona emerge che la donna avrebbe avuto una relazione extraconiugale con Claudio Sterpin.

Il 5 gennaio 2022, intorno alle 16, il corpo senza vita della donna viene rinvenuto nel boschetto dell’ex ospedale psichiatrico di Trieste, avvolto in due sacchi neri. La prima inchiesta viene archiviata come suicidio, ipotesi supportata inizialmente da Visintin ma da subito respinta da Sterpin. Col tempo Visintin si convince che, invece, la moglie potrebbe essere stata uccisa.

Nel 2025 viene riesumata la salma per nuovi accertamenti, e la superperizia eseguita dall’esperta Cristina Cattaneo sottolinea la presenza di lesioni riconducibili a un atto violento, quindi l’inchiesta viene riaperta con l’ipotesi di omicidio. Il nome di Visintin, infine, viene iscritto nel registro degli indagati.