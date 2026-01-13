Omicidio di Luca Carbone a Cosenza, fermato il presunto killer del 48enne trovato morto in auto

Giornalista professionista specializzata in cultura e ambiente, si occupa anche di cronaca, attualità e politica. Inizia il suo percorso nel mondo della carta stampata, per poi impugnare la telecamera e raccontare l’attualità su social e tg nazionali.

In via Popilia, a Cosenza, un uomo è stato ritrovato senza vita al volante della propria auto. Si tratta di un omicidio: la vittima, Luca Carbone, pizzaiolo di 48 anni, è stato raggiunto da diversi colpi di arma da fuoco. Ad ucciderlo sarebbe stato il vicino di casa, che ha sparato dal proprio balcone. Il sospettato è stato fermato dalle forze dell’ordine e condotto in caserma per l’interrogatorio.

Luca Carbone trovato morto in auto

Nella mattina di martedì 13 gennaio, un passante ha trovato un corpo riverso all’interno di un’auto con la portiera aperta.

È accaduto in via Popilia, in un quartiere popolare di Cosenza. L’uomo senza vita è Luca Carbone, rinvenuto al volante della propria auto.

Luca Carbone aveva 48 anni ed era un pizzaiolo attualmente disoccupato. Proprio questa mattina, si era recato a un paio di colloqui di lavoro.

Un’amica giunta sul luogo ha raccontato di un “ragazzo tranquillo che si prendeva cura della mamma e del fratello, non autosufficienti”.

L’omicidio a Cosenza

Quello di Luca Carbone, confermano le indagini dei carabinieri, è stato un omicidio che, nonostante i precedenti per droga della vittima, non sarebbe legato alla criminalità.

La conferma che si sia trattato di un omicidio, già avallata dal ritrovamento di tre bossoli nei pressi dell’auto, è arrivata dopo il sopralluogo della scientifica.

Le indagini dei tecnici hanno rilevato diversi fori di proiettile sul parabrezza e sulla carrozzeria, dal lato del guidatore, quello dove si trovava Carbone.

Fermato il vicino di casa

L’assassinio si è svolto di fronte al palazzo di edilizia residenziale dove vive il nonno della vittima, che poche settimane prima aveva perso il padre.

Secondo alcune testimonianze, riporta l’agenzia ANSA, l’appartamento del familiare sarebbe stato occupato da Carbone.

Fermato con l’accusa di essere responsabile dell’omicidio è un vicino di casa, Francesco De Grandis. L’uomo avrebbe sparato dal balcone del suo appartamento al quinto piano, a causa di dissapori di vicinato.

Fermato dai carabinieri, De Grandis è stato condotto in caserma per essere interrogato, mentre si procede alla perquisizione delle abitazioni di via Popilia.

Le indagini sono coordinate dal sostituto procuratore della Repubblica di Cosenza, Veronica Rizzaro.