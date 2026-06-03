Omicidio di Luca Di Vito a Roma in zona Primavalle, ucciso a coltellate dopo la lite: fermato il vicino 18enne
Luca Di Vito ucciso a coltellate dopo una lite a Roma, fermato il vicino di casa 18enne
Ucciso dal vicino di casa dopo un litigio. Un ragazzo di 18 anni è stato fermato per l’omicidio di Luca Di Vito, trovato morto in un palazzo a Roma, in zona Primavalle. Secondo una prima ricostruzione, il giovane avrebbe accoltellato l’uomo, vicino di casa, dopo una lite per motivi condominiali.
Omicidio di Luca Di Vito a Roma
Una lite condominiale degenerata in omicidio. Luca Di Vito, 57 anni, è stato ucciso a coltellate dal vicino di casa, un ragazzo di 18 anni.
È successo nella serata di martedì 2 giugno a Casal del Marmo, alla periferia ovest di Roma. Lo riporta Ansa.
Secondo quanto ricostruito finora, alla base del delitto ci sarebbe una banale lite tra condomini.
Il 57enne avrebbe rimproverato il giovane, che ha reagito colpendolo con un coltello al collo.
Notizia in aggiornamento