Omicidio di Lucia Salcone a San Severo, Ciro Caliendo nega di aver inscenato l'incidente: "Sono innocente"

Ciro Caliendo, l’imprenditore di San Severo (Foggia) arrestato con l’accusa di omicidio premeditato della moglie Lucia Salcone, ha ribadito la sua innocenza e ha risposto alle domande del gip. Caliendo “ha reso dichiarazioni coerenti con quelle ribadite fin dall’inizio dell’accaduto”, hanno detto i suoi legali. Lucia Salcone è morta la sera del 27 settembre del 2024 in quello che gli investigatori della squadra mobile e della polizia stradale ritengono un delitto mascherato da incidente stradale.

Morte Lucia Salcone, Caliendo interrogato in carcere

Ciro Caliendo è stato arrestato lunedì scorso per l’omicidio premeditato della moglie Lucia Salcone.

L’imprenditore vitivinicolo di San Severo (Foggia) è stato interrogato in carcere.

Per circa tre ore e mezzo l’uomo ha risposto alle domande del gip del tribunale di Foggia, Mario De Simone, e della pm titolare dell’inchiesta, Sabrina Cicala.

Cosa ha detto Ciro Caliendo

Rispondendo alle domande del gip e della pm, Ciro Caliendo ha ribadito la sua innocenza e sostenuto la tesi dell’incidente stradale.

“Il nostro assistito ha reso dichiarazioni coerenti con quelle ribadite fin dall’inizio dell’accaduto anche in assenza dei legali”, hanno confermato i difensori Angelo Masucci e Simone Moffa.

Come raccontato dagli avvocati, l’imprenditore agricolo 48enne “ha raccontato quello che è accaduto, sostenendo quello che ha sempre detto fin dall’inizio, cioè che si è trattato di un incidente stradale“.

Ciro Caliendo nega di aver inscenato l’incidente

Gli investigatori della squadra mobile e della polizia stradale ritengono che la morte di Lucia Salcone sia un delitto mascherato da incidente stradale.

Sulla questione della lettera inviata a una parente della moglie, in cui annunciava la fine del matrimonio per amore di un’altra donna, Ciro Caliendo non ha risposto.

“Anche perché ci riserviamo un’eccezione processuale, di cui non possiamo anticipare nulla”, hanno aggiunto i suoi legali, che hanno anche spiegato di non aver presentato l’istanza di scarcerazione.

“Abbiamo necessità di confrontarci con i nostri consulenti sulla questione delle perizie tecniche. Ci sono oltre 10mila pagine di fascicolo, l’80% delle quali è composto da perizie tecniche”, hanno concluso gli avvocato dopo l’interrogatorio.

La morte di Lucia Salcone e i dubbi sull’incidente

La 47enne Lucia Salcone è morta il 27 settembre 2024 dopo quello che sembrava uno schianto lungo la provinciale 13 nelle campagne di San Severo, Foggia.

L’auto su cui lei e suo marito viaggiavano era andata a fuoco e il corpo della donna era stato ritrovato carbonizzato.

La dinamica e i racconti del marito, Ciro Caliendo, però, non hanno convinto fin da subito e per questo era stato iscritto nel registro degli indagati.

Cosa non torna nei racconti di Ciro Caliendo

Salcone, secondo il marito, avrebbe perso la vita nello scontro con un’altra auto: l’impatto avrebbe provocato l’uscita di strada della vettura, da lui guidata, e un nuovo schianto contro un albero.

I due avrebbero quindi perso conoscenza mentre l’auto andava in fiamme, uccidendo la donna ma non il marito, che ha detto di aver tentato di salvarla.

L’autopsia, inoltre, aveva fatto emergere la presenza di una ferita sulla testa di Lucia Salcone. Secondo gli inquirenti, Caliendo avrebbe colpito la moglie, stordendola, alla testa con un corpo contundente, e poi avrebbe incendiato l’auto con a bordo la donna ancora viva.

L’autopsia, tra l’altro, avrebbe confermato la presenza di monossido di carbonio nei polmoni, inalato dalla vittima quando ancora respirava.