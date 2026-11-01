Omicidio di Luciano Buonfiglio nella notte ad Arezzo, trovato con la testa fracassata in un parcheggio

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Nella notte tra sabato 31 ottobre e domenica 1° novembre, in un parcheggio della zona industriale di San Zeno, ad Arezzo, è stato trovato il corpo senza vita di un uomo. Luciano Buonfiglio, questo il nome, aveva 61 anni. La vittima aveva la testa fracassata, con lesioni riconducibili, secondo i primi rilievi, a un oggetto contundente. La Squadra Mobile indaga per omicidio. Il cadavere è stato sottoposto a una prima ispezione medico-legale della quale si attendono i primi riscontri.

Omicidio ad Arezzo

Le informazioni sono ancora in divenire. Come anticipato, nella notte tra sabato 31 ottobre e domenica 1° novembre, nel parcheggio di un ristorante, nella zona industriale di San Zeno, ad Arezzo, è stato trovato il corpo senza vita di un uomo.

La vittima si chiamava Luciano Buonfiglio e aveva 61 anni. Dopo la segnalazione – ancora non è dato sapere chi abbia dato l’allarme – sul posto sono arrivati gli agenti della Squadra Mobile della questura di Arezzo e i sanitari del 118, ma per l’uomo non c’era più nulla da fare.

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La Nazione scrive che sul corpo erano presenti evidenti tracce di sangue e importanti lesioni alla testa, fracassata, probabilmente con l’uso di un oggetto contundente. Non si esclude che l’omicidio si sia consumato sul luogo del ritrovamento.

Alle 4 del mattino la salma è stata trasferita presso l’obitorio dell’ospedale San Donato di Arezzo, dove è stata sottoposta a una prima ispezione medico-legale. Gli uomini della Questura sono al lavoro per ricostruire le ultime ore di vita della vittima.

Le indagini

Oltre alla Squadra Mobile, presso il piazzale del ristorante sono arrivati anche gli uomini della Scientifica per effettuare tutti i rilievi del caso. Gli specialisti sono alla ricerca di tracce biologiche e altri indizi utili per ricostruire la dinamica del delitto.

Intorno al ristorante sorgono diverse aziende orafe, e in tutte le attività commerciali presenti a San Zeno sono installate le telecamere di videosorveglianza. Gli occhi elettronici potrebbero aver immortalato movimenti utili alle indagini. Sugli sviluppi, tuttavia, gli inquirenti mantengono il massimo riserbo.

Chi era Luciano Buonfiglio

61 anni e nato a Milano, Luciano Buonfiglio da diversi anni viveva a Manciano, frazione di Castiglion Fiorentino, in provincia di Arezzo. L’uomo lavorava come broker ed era padre di tre figli.

Come si evince dal suo profilo Facebook, Buonfiglio era molto attivo nelle battaglie ambientaliste. In passato aveva lavorato per uno zuccherificio.

Fermato un 30enne

Nell’ultima ora il Corriere della Sera ha scritto che un 30enne sarebbe stato raggiunto dalla Mobile agli ordini di Filippo Barba presso la sua abitazione e fermato. Si attendono conferme ufficiali.

Secondo indiscrezioni, la morte di Buonfiglio potrebbe essere dovuta a una lite degenerata con l’aggressione mortale.