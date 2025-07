Omicidio di Luigi Contena a Orune vicino Nuoro, trovato morto nell'ovile del suocero: aperta indagine

Un uomo è stato assassinato nelle campagne tra Orune e Benetutti, in provincia di Nuoro. Il corpo, crivellato da colpi d’arma da fuoco al volto, è stato rinvenuto venerdì 4 luglio all’ingresso dell’ovile del suocero. Gli inquirenti ritengono che la vittima sia Luigi Contena, 30 anni. Le indagini sono in corso per chiarire dinamica e movente dell’omicidio.

Omicidio di Luigi Contena a Orune

Come riporta Ansa, l’uomo è stato trovato il 4 luglio senza vita lungo la vecchia strada statale 389, all’interno di una proprietà agricola.

Secondo le prime ricostruzioni, Luigi Contena stava accudendo gli animali al posto del suocero, convalescente. Sarebbe stato freddato a bruciapelo mentre apriva il cancello dell’ovile.

I colpi, esplosi da distanza ravvicinata, lo hanno colpito in pieno volto, rendendo difficile l’identificazione immediata.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Comando provinciale di Nuoro, che hanno isolato l’area del delitto e avviato i rilievi tecnici. Le indagini puntano a ricostruire l’esatta sequenza dell’agguato. Tutto lascia pensare che si sia trattato di una vera e propria esecuzione.

La pista: una faida locale

Sebbene non ci sia ancora una conferma ufficiale, gli investigatori sono convinti che si tratti di Luigi Contena, 30 anni, originario di Orune. Il nome è emerso in fretta, anche per via dei legami familiari e delle recenti vicende giudiziarie che hanno coinvolto la famiglia Contena.

Il movente rimane sconosciuto, ma si ipotizzano possibili collegamenti con faide locali o dinamiche di ritorsione.

Il precedente del 2023: l’omicidio Goddi

A fine maggio di quest’anno, era stato arrestato Pietro Contena, 53 anni, accusato dell’omicidio di Luca Goddi, ucciso a Orune il 5 agosto 2023. Il delitto, avvenuto in pieno giorno davanti a un bar del paese, sembrava ormai destinato a rimanere irrisolto.

Due anni dopo, invece, le registrazioni delle telecamere e alcuni scontrini portarono all’arresto del presunto responsabile del delitto, già noto per reati gravi.

Le indagini su quel caso rivelarono una trama fatta di silenzi, omertà e vendette mai chiarite.

È in questo scenario che matura il nuovo omicidio, facendo emergere l’ipotesi di rivalità interne o vecchie tensioni mai sopite.