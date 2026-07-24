Omicidio di Luigi Esposito a Eboli, giornalista morto per asfissia: gli avrebbero dato fuoco da vivo

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Luigi Esposito sarebbe stato ancora in vita quando è stato dato alle fiamme. È quanto sarebbe emerso dai risultati dell’autopsia sul giornalista trovato morto nelle campagne di Eboli, nel Salernitano, in circostanze ancora avvolte dal mistero. Prima di finire carbonizzato il 53enne è stato picchiato brutalmente e strangolato, o soffocato.

L’autopsia sul corpo di Luigi Esposito

Secondo quanto risulta dai primi esami autoptici effettuati sul corpo del 53enne, trovato carbonizzato vicino a una serra a Eboli, Luigi Esposito risulterebbe morto per “asfissia meccanica violenta“, che potrebbe essere stata provocata da uno strangolamento, attraverso la compressione del collo, oppure da soffocamento, con l’ostruzione di naso e bocca.

Sulla causa del decesso del giornalista sono stati disposti però ulteriori accertamenti, per chiarire se fosse già morto quando è stato dato alle fiamme.

ANSA

Gli approfondimenti sul corpo del giornalista

Un’ipotesi ancora da verificare, ma avvalorata dal fatto che all’interno dei polmoni del giornalista sia stata rilevata la presenza del fumo sprigionato dal rogo.

Stando a quanto riportato da Repubblica, Luigi Esposito potrebbe essere stato bruciato vivo dopo essere stato ridotto in fin di vita e finito privo di sensi per i violenti colpi sferrati dall’assassino con un oggetto contundente.

Le indagini sull’omicidio

Le cause della morte di Luigi Esposito sono solo uno degli elementi ancora oscuri dell’inchiesta condotta dal procuratore capo di Salerno Raffaele Cantone.

Gli inquirenti indagano per ricostruire il presunto lavoro parallelo del giornalista, collaboratore di diverse testate sportive al seguito della Salernitana e opinionista anche in Tv, che sosteneva di effettuare controlli in aziende per conto dell’agenzia ambientale campana Arpac. Attività però smentita dall’Ente.

Tra i punti bui anche la scomparsa dal suo cellulare, che non è stato trovato né vicino al corpo né nell’auto trovata parcheggiata poco lontano.

Come riferito all’Ansa dall’amica Mary Esposito, “Luca aveva due cellulari, uno usato per il traffico dati e uno per il traffico telefonico. Preferiva sempre parlare con il numero dove aveva l’app. A me risulta, come ultimo accesso su WhatsApp, che si sia collegato la sera di sabato alle ore 22.32. Ogni volta che si spostata in auto, gli piaceva stare al telefono. Quindi, la sera del delitto o stata con qualcuno in macchina o stava al telefono. Non amava, questo è certo, guidare dopo il tramonto. Preferiva di solito evitare”.

Secondo le ricostruzioni, l’ultimo ad aver scritto alla vittima sarebbe stato un amico, intorno alle ore 10.27 della mattina di domenica. Non ricevendo notizie lo avrebbe chiamato tramite WhatsApp, ma senza ricevere risposta, e gli ha dunque mandato un audio.

I messaggi sono apparsi recapitati soltanto nel tardo pomeriggio di domenica, ma non visualizzati: l’ipotesi è che il telefono possa essere stato riacceso da qualcuno o spostato da un punto senza campo ad un punto dove la linea prendeva.