Omicidio di Luigi Esposito a Eboli, la confessione e il movente legato al "fenomeno religioso" del killer

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Ci sarebbero “varie ragioni” dietro l’omicidio di Luigi Esposito, il giornalista ucciso nelle campagne di Eboli la notte del 19 luglio. Lo riferisce l’avvocato del reo confesso Ridha Rahmouni, Giovanni Mauri. A scatenare l’aggressione mortale di Contrada Bivio Cioffi sarebbero stati “il mondo delle frequentazioni della vittima e il mondo che gravita attorno al fenomeno religioso“. E agli inquirenti, in effetti, il 26enne ha spiegato che con quell’uccisione avrebbe scelto di interrompere un giro di tentazioni, dato che Esposito sarebbe stato solito intrattenere incontri a pagamento con alcuni suoi connazionali.

Il presunto movente legato al “fenomeno religioso”

Questo dettaglio arriva dal Corriere della Sera. Dopo la confessione di Ridha Rahmouni, il suo avvocato Giovanni Mauri ha rivelato che dietro l’omicidio di Luigi Esposito ci sarebbe “il mondo delle frequentazioni della vittima e il mondo che gravita attorno al fenomeno religioso”.

È ciò che il 26enne, reo confesso, ha riferito davanti pm Raffaele Cantone durante la confessione. Agli inquirenti, infatti, ha precisato di aver agito anche in funzione della sua fede musulmana.

ANSA

Secondo la sua versione, la vittima era solita intrattenere incontri a pagamento con alcuni suoi connazionali, rapporti che avrebbe proposto anche al reo confesso, e che quest’ultimo non intendeva assecondare.

Quale sia stata la causa scatenante dell’omicidio, tuttavia, non è ancora chiaro. Rahmouni ha raccontato che improvvisamente sarebbe scoppiata una violenta lite.

La ricostruzione del reo confesso

La sera del 18 luglio, dopo una fitta corrispondenza via messaggio con Esposito, Rahmouni ha raggiunto Contrada Bivio Cioffi in bicicletta.

Durante l’incontro sarebbe scoppiata una lite, al culmine della quale il 26enne avrebbe colpito il giornalista a mani nude. Il Mattino riporta che il presunto killer, con l’omicidio, avrebbe volutamente interrotto un giro di tentazioni che coinvolgeva alcuni connazionali che la vittima frequentava. Una scelta, questa, dettata dalla sua fede musulmana, secondo la sua versione.

L’omicidio di Luigi Esposito

Quindi, nella notte tra il 18 e il 19 luglio Rahmouni avrebbe coperto il corpo della vittima con materiali plastici, una coperta e sterpaglie, per poi appiccare il fuoco.

I contatti telefonici tra la vittima e il presunto killer, secondo i tabulati acquisiti dai carabinieri del Nucleo Investigativo di Salerno, sarebbero iniziati il 28 giugno. Ma l’attività più intensa sarebbe iniziata proprio il 18 luglio, poche ore prima dell’incontro in Contrada Bivio Cioffi. Dopo aver dato il corpo alle fiamme, Rahmouni si è rifugiato in un casolare abbandonato nel quale è stato rintracciato 48 ore dopo.