Omicidio di Luigia Fortunato a Loreto vicino Ancona, per i giudici non si tratta di femminicidio: è polemica

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

La morte di Luigia Fortunato, la giovane mamma uccisa a coltellate dall’ex compagno a Loreto, vicino Ancona, non è un femminicidio. Per questo motivo al 39enne Sami Khemaies viene contestato il reato di omicidio volontario aggravato dall’uso dell’arma. Secondo le prime valutazioni degli inquirenti, nella tragica fine della 33enne mancherebbero i caratteri tipici del femminicidio. La decisione ha scatenato le polemiche dei centri anti-violenza.

L’omicidio di Luigia Fortunato

“Ad oggi non ci sono gli elementi, se dovessero emergerne di nuovi integreremo l’accusa. Dobbiamo ascoltare parenti, amici e le persone più vicine alla vittima”, ha spiegato il pubblico ministero Rosario Lionello, secondo quanto riporta Open.

In pratica non sarebbero emersi elementi tali da delineare un quadro di violenze di genere, prevaricazioni o discriminazione reiterata nei confronti della vittima. Da qui la scelta di escludere, almeno per il momento, l’accusa di femminicidio.

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Luigia Fortunato è stata assassinata a coltellate al culmine di un litigio fra le mura domestiche. Sami Khemaies e la vittima si erano lasciati da tempo. Insieme avevano un bimbo di 7 anni. L’uomo premeva per una riconciliazione, ma la donna non voleva saperne. Non si escludono poi contrasti in merito all’affidamento del figlio.

La legge sul femminicidio

La legge sul femminicidio (legge del 2 dicembre 2025 n. 181) è in vigore dal 17 dicembre 2025, ed ha modificato il Codice Penale (articolo 577-bis).

La legge è stata promossa da una spinta politica bipartisan ed è stata accolta favorevolmente dalle associazioni femministe. Ma ha un rovescio della medaglia: adesso a decidere se l’omicidio di una donna è un femminicidio o meno è solo la magistratura.

Oggi, come recita l’articolo, si parla di femminicidio unicamente se “il fatto è commesso come atto di odio o di discriminazione o di prevaricazione o come atto di controllo o possesso o dominio in quanto donna, o in relazione al rifiuto della donna di instaurare o mantenere un rapporto affettivo o come atto di limitazione delle sue libertà individuali” ed è punito con la pena dell’ergastolo.

E ancora: “Fuori dei casi di cui al primo periodo si applica l’articolo 575”, ovvero quello relativo all’omicidio generico.

La protesta delle associazioni

Protesta, come riporta La Stampa, la presidente di D.i.Re – Donne in Rete contro la Violenza. “La norma è valida, il problema è la sua applicazione”, ha dichiarato Cristina Carelli.

“La differenza la farà la capacità degli operatori della giustizia di riconoscere il risentimento, l’odio e le diverse forme di violenza che si sviluppano all’interno di una relazione”. Secondo Carelli, violenza psicologica, economica e controllo sulla donna “spesso non vengono riconosciuti perché ancora legittimati dalla cultura“.

Da qui la necessità di procedere a formazione obbligatoria, come previsto dalla riforma, “per far emergere condotte che oggi rischiano di restare invisibili”.