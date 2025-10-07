Omicidio di Luisa Asteggiano a Formentera, chi era la 45enne trovata morta in casa a Es Pujols

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Proseguono le indagini per fare luce sull’omicidio di Luisa Asteggiano, la 45enne uccisa a Formentera. La donna è stata trovata senza vita nella sua casa di Es Pujols. Per la sua morte è stato fermato e interrogato il compagno, Ivan Sauna, 51 anni, originario di Busto Arsizio. L’uomo risulta essere titolare di un’agenzia di viaggi.

Formentera, omicidio Luisa Asteggiano: chi era la 45enne cuneese

Luisa Asteggiano era originaria di Bra, comune in provincia di Cuneo. Da una decina d’anni aveva lasciato l’Italia, trasferendosi a Formentera. Era residente sull’isola ed era iscritta all’Aire, il registro degli italiani all’estero.

Prima di cercare fortuna in Spagna, la donna aveva gestito a Bra per alcuni anni il bar Simpson (ex-bar Dino) in via Marconi, assieme alla sorella.

ANSA

Asteggiano non ha avuto una vita facile. Rimasta orfana dei genitori, decise di lasciare Bra. Prima si trasferì a Crema, poi a Ibiza e infine a Formentera dove ha cercato di ricostruirsi una vita.

La nuova vita alle Baleari

Come riferisce Il Corriere della Sera, da anni non aveva più rapporti con gli amici rimasti in Piemonte, i quali hanno appreso la tragica notizia del decesso attraverso i media.

La 45enne lasciò l’Italia assieme al marito con il quale ha avuto un figlio oggi 15enne. Il matrimonio è poi naufragato e Luisa si è legata sentimentalmente a Ivan Sauna.

Il fratello della vittima: “Lulù non era più la stessa”

“Da almeno un anno e mezzo Lulù non era la stessa — ha raccontato al Corriere della Sera il fratello Christian che vive a Bra dove gestisce un ristorante —. Era partita da almeno dieci anni. Non ci siamo più visti anche se ci sentivamo sempre”.

“Mi raccontava spesso dell’aggressione che aveva avuto un anno e mezzo fa, che le aveva cambiato la vita. Per questo credo che quanto accaduto non sia stato un omicidio ma un incidente“, ha aggiunto Christian.

Il fratello ha spiegato che la sorella gli aveva mostrato i referti degli ospedali di Palma di Maiorca e Formentera: “Non conosceva ancora Ivan. Qualcuno l’aveva aggredita alle spalle, lei aveva sbattuto la testa e aveva perso del liquido cerebrale. Da quel giorno non è stata più lei”.

“Non sentiva più da un orecchio. Perdeva l’equilibrio. Più volte mi aveva mostrato i lividi che si provocava cadendo. Non stava più in piedi da sola. È facile pensare che ciò che è accaduto sia frutto di un incidente”, ha concluso Christian.