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Due arresti per omicidio aggravato dal metodo mafioso a Catania. I provvedimenti sono stati eseguiti questa mattina nei confronti di due indagati, ritenuti responsabili di un efferato delitto avvenuto il 5 gennaio 2026 tra Catania e Carlentini, con movente legato a dissidi su traffico di droga e debiti di gioco.

Le indagini e la fonte della notizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’operazione ha coinvolto i Comandi Provinciali di Catania e Siracusa, con il supporto del personale del Comando Provinciale di Vibo Valentia. L’ordinanza di custodia cautelare in carcere è stata emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Catania, su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia, che ha coordinato le indagini sin dalle prime fasi.

Chi sono gli arrestati e le accuse

I destinatari della misura cautelare sono C.P., nato a Lodi il 25 aprile 1990 e residente a Catania, con precedenti per reati contro la persona, contro il patrimonio, in materia di armi e stupefacenti, figlio di un noto esponente dell’organizzazione mafiosa C.B.; e S.D., nato a Lentini (SR) il 3 dicembre 2003, anch’egli con precedenti per reati contro il patrimonio e in materia di sostanze stupefacenti. Entrambi sono gravemente indiziati, allo stato delle indagini, di omicidio, soppressione di cadavere, porto illegale di armi e danneggiamento seguito da incendio, tutti aggravati dal cosiddetto metodo mafioso.

La scoperta del corpo e l’avvio delle indagini

Le indagini sono partite la mattina del 6 gennaio 2026, quando nelle campagne di Carlentini (SR) è stato rinvenuto il corpo carbonizzato di P.S.A. all’interno dell’autovettura a lui in uso. Gli investigatori hanno subito compreso la complessità del caso, dovuta ai tentativi degli autori di cancellare ogni traccia del delitto mediante l’incendio del cadavere e del veicolo.

Le tecniche investigative e la ricostruzione dei fatti

Nonostante le difficoltà, i Carabinieri dei Nuclei Investigativi di Catania e Siracusa hanno condotto un’attività investigativa intensa e senza interruzioni, utilizzando sia metodi tradizionali che moderne tecniche scientifiche. Decisiva si è rivelata l’analisi dei sistemi di tracciamento e dei dati GPS dell’auto della vittima, che ha permesso di individuare con precisione l’area del delitto: la spiaggia adiacente al complesso residenziale “Villaggio Ippocampo di Mare” di Catania.

Sopralluoghi e reperti raccolti

Nel luogo individuato, gli specialisti delle Sezioni Investigazioni Scientifiche dei Nuclei Investigativi di Catania e Siracusa, coadiuvati dal RIS di Messina, hanno effettuato accurati sopralluoghi. Sono state repertate numerose tracce ematiche, segni di colluttazione (tra cui una ciocca di capelli e una collana d’oro strappata) e un bossolo parzialmente combusto di fucile calibro 12. Questi elementi hanno consentito di ricostruire la dinamica dell’evento criminoso.

La dinamica dell’omicidio

Secondo l’ipotesi investigativa, suffragata da molteplici riscontri tecnici, la sera del 5 gennaio 2026 all’interno del Villaggio Ippocampo di Mare di Catania, la vittima sarebbe stata colpita alla nuca da un colpo di arma da fuoco durante una violenta aggressione, che ne ha causato il decesso. I due indagati avrebbero poi tentato di eliminare le tracce appiccando un primo incendio, senza successo. Successivamente, avrebbero caricato il cadavere nell’auto della vittima e lo avrebbero trasportato in località San Demetrio, nell’agro del comune di Carlentini (SR), dove l’auto è stata data alle fiamme con il corpo all’interno.

L’arresto e le ulteriori indagini

Subito dopo il delitto, uno degli indagati, S.D., avrebbe cambiato scheda SIM e dispositivo telefonico per far perdere le proprie tracce. È stato localizzato e arrestato in Calabria, nella provincia di Vibo Valentia. Il quadro investigativo si è ulteriormente rafforzato grazie a numerose testimonianze, all’analisi di filmati di videosorveglianza e all’incrocio dei dati GPS, che hanno permesso di ricostruire con precisione la sequenza temporale degli eventi.

Il movente: droga e gioco d’azzardo

Dagli elementi raccolti, il movente dell’omicidio sarebbe riconducibile a precedenti dissidi tra C.P. e la vittima, sia per questioni legate al traffico di sostanze stupefacenti che per rapporti di credito e debito relativi al gioco d’azzardo gestito da C.P. e praticato dalla vittima. In questo contesto, si ipotizza anche la sottrazione di una busta contenente stupefacente da parte della vittima, che si sarebbe recata all’appuntamento fatale con C.P. proprio con quella sostanza.

Le misure cautelari e i sequestri

Il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Catania ha accolto la richiesta dei Pubblici Ministeri, emettendo l’ordinanza di custodia cautelare eseguita dai Carabinieri. Contestualmente agli arresti, sono stati eseguiti decreti di perquisizione e sequestro di dispositivi informatici e beni ritenuti pertinenti al reato, sui quali verranno effettuati accertamenti tecnici per rinvenire tracce utili a comprovare la partecipazione degli indagati e a ricostruire la dinamica dei fatti.

IPA