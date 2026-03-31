Omicidio di mamma e figlia morte avvelenate con la ricina al pranzo di Natale, cos'è la tossina senza antidoto

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Una quantità di ricina pari ad un granello di sale può uccidere. Sarebbe questa la proteina rinvenuta nei campioni di sangue estratti dai corpi Sara di Vita (15 anni) e sua madre Antonella di Jelsi (50) ed esaminati in laboratori nazionali e internazionali. E ancora, sarebbe proprio la ricina ad aver suggerito il termine omicidio alla Procura di Campobasso. I suoi effetti sono devastanti: la sua assunzione scatena un irreversibile deterioramento dei tessuti che vengono, infine, condotti alla morte. Usiamo la parola “irreversibile” perché non esiste antidoto in grado di fermare questo processo.

Cos’è la ricina

Come spiega Il fatto alimentare, la ricina si trova in natura. Si tratta di una tossina naturale che si estrae dai semi della pianta del ricinus communis – il ricino, appunto – e una sua assunzione anche in infinitesime parti, pari a un granello di sale, si rivela letale.

La sua capacità distruttiva è irreversibile: la ricina aggredisce i tessuti e ne causa il deterioramento, fino a provocarne la morte. Tuttavia, isolarla dall’olio di ricino è un procedimento semplice in quanto la tossina non è idrosolubile.

ANSA

Per questo motivo l’olio di ricino che si acquista in farmacia è un prodotto sicuro. Il suo impiego è duplice: se assunto in forma liquida favorisce le funzionalità dell’intestino contro la stipsi.

In altre soluzioni viene impiegato come cosmetico per la presenza di cheratina, che garantisce un effetto idratante.

La Procura apre un fascicolo per omicidio

La novità è arrivata martedì 31 marzo dall’Ansa. La Procura di Campobasso ha aperto un fascicolo per omicidio nell’inchiesta sulla morte di Antonella Di Jelsi (50 anni) e sua figlia Sara Di Vita (15 anni).

Il dramma si era consumato dopo il pasto di Natale. La donna e la ragazza si erano presentate al pronto soccorso del Cardarelli di Campobasso con i sintomi di ciò che i sanitari avevano indicato come un’intossicazione alimentare. Secondo le analisi di laboratorio condotte sui campioni di sangue, invece, potrebbe essersi trattato di omicidio volontario.

Il caso

Dopo la morte della 50enne e della figlia minorenne la Procura aveva aperto un fascicolo contro cinque medici del nosocomio di Campobasso, con l’ipotesi di un errore medico dietro il tragico epilogo della vicenda.

Dopo l’autopsia eseguita il 31 dicembre e dopo le successive analisi di laboratorio gli inquirenti hanno preso una direzione inedita.