Omicidio di Mansouri a Rogoredo, legali contro i poliziotti per la "messinscena" e il ritardo nei soccorsi

Secondo i legali della famiglia di Abderrahim Mansouri, i poliziotti che hanno sparato alla testa del ventottenne avrebbero in realtà inquinato la scena del crimine. L’hanno definita una “messa in scena”, ma anche un depistaggio per nascondere altro. Stando ai primi riscontri tecnici delle attività di indagine, svolte dalla Squadra Mobile guidata da Alfonso Iadevaia, ci sarebbero diverse incongruenze rispetto al racconto del poliziotto e di quattro suoi colleghi.

I legali contro i poliziotti

I legali della famiglia di Abderrahim Mansouri puntano il dito contro i poliziotti coinvolti nella morte del ventottenne. Su Carmelo Cinturrino, che ha sparato il colpo alla testa da oltre 20 metri di distanza per presunta legittima difesa, e sui suoi quattro colleghi, gli avvocati sono diretti.

Gli avvocati Debora Piazza e Marco Romagnoli dichiarano che la vittima non aveva una pistola e non l’aveva puntata contro di loro. Così, quello che sarebbe successo dopo non risulta chiaro. Potrebbe trattarsi, dicono, di una messa in scena, un depistaggio per nascondere altro.

Una teoria che troverebbe riscontro anche nelle incongruenze delle prime attività di indagine svolte dalla Squadra Mobile, coordinata dal pm Giovanni Tarzia e dal procuratore Marcello Viola. Diverse discrepanze emergerebbero a partire dal buco temporale prima dell’allerta ai soccorsi.

I 23 minuti dopo lo sparo

Sarebbero 23 i minuti passati dal momento dello sparo a quello della prima telefonata al 118 partita dal bosco di Rogoredo. In questo lasso di tempo il ventottenne sarebbe rimasto a terra agonizzante. Sono le parole dello stesso Cinturrino a descriverlo come qualcuno che stava “rantolando”.

Dopotutto, aveva un foro di proiettile vicino alla tempia. L’ipotesi è quella di omissione di soccorso aggravata, nella quale rientrerebbe chi ha sparato, ma anche i quattro colleghi presenti sulla scena. Solo un quinto agente sarebbe rimasto a maggiore distanza per tenere in custodia un altro pusher trovato con della droga.

Continuano a essere ascoltati tutti i poliziotti presenti per chiarire la loro posizione rispetto all’ipotesi di reato della Procura, ovvero il favoreggiamento nei confronti di Cinturrino, indagato per omicidio volontario.

Il resoconto dei poliziotti

Gli indagati, ascoltati nella mattinata, avrebbero riferito in modo “non conforme” la successione dei propri movimenti, ma anche la posizione e la condotta degli altri soggetti presenti. Infine, altro punto critico del loro racconto sono i tempi impiegati per allertare i soccorsi.

Un venticinquenne, come ammesso a verbale da Cinturrino, si trovava alle sue spalle e ha quindi assistito allo sparo. Da questo racconto apprendiamo che, dopo l’avvicinamento al ferito, l’agente si sarebbe allontanato verso il boschetto per tornare solo dopo diversi minuti.

Su Cinturrino ora si indaga anche rispetto a episodi precedenti, come l’arresto di un pusher il 7 maggio 2024, poi assolto per scarsa attendibilità del verbale del poliziotto.