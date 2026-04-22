Omicidio di Marco Cossi a Padova, indagato il socio Samuele Donadello: l'avrebbe ucciso con 15 coltellate

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

Svolta nelle indagini sull’omicidio di Marco Cossi, il 48enne ucciso nella notte tra il 19 e il 20 aprile a Padova, nel quartiere Brusegana. Gli investigatori hanno iscritto nel registro degli indagati Samuele Donadello, 47 anni, amico e socio in affari della vittima. L’accusa è di omicidio volontario. Il movente sarebbe riconducibile a una possibile disputa sull’attività che stavano avviando insieme, un food truck.

Svolta nell’omicidio di Marco Cossi

La svolta è arrivata dopo un lungo interrogatorio in Questura, durato circa dieci ore, alla presenza del capo della Squadra Mobile, Immacolata Benvenuto, e del pubblico ministero titolare dell’inchiesta.

Samuele Donadello si è presentato spontaneamente accompagnato dal proprio legale. L’uomo avrebbe ammesso le proprie responsabilità nell’omicidio di Marco Cossi.

ANSA

Omicidio con almeno quindici coltellate

L’omicidio si è consumato in un sottopassaggio nella zona di Brusegana, dove il corpo della vittima è stato trovato martoriato dai fendenti: Cossi è stato colpito con una quindicina di coltellate inferte al torace, all’addome, al collo e al volto.

Le ferite da difesa riscontrate su braccia e mani indicano che il 48enne ha tentato di difendersi dall’aggressione.

L’uomo era originario di Latisana, in provincia di Udine, ma era residente a Tencarola di Selvazzano nel Padovano.

Gli elementi raccolti fin da subito hanno escluso l’ipotesi di una rapina: la vittima aveva ancora con sé portafogli e telefono, mentre l’auto è stata ritrovata poco distante, con le portiere aperte e la chiave inserita.

Fin dal principio, come riporta Padova Oggi, agli investigatori è apparso chiaro che vittima e assassino si conoscevano. Per questo è stata passata ai raggi X la vita privata di Marco Cossi, così come la sua vita professionale. Il cerchio è stato ristretto sempre più. Poi Samuele Donadello ha deciso di consegnarsi e confessare.

Si indaga sul movente

Il movente resta al centro delle indagini. Secondo fonti investigative, come riporta Il Gazzettino, l’omicidio sarebbe legato a questioni economiche: come detto, Donadello e Cossi avevano avviato insieme il progetto di aprire un food truck. Ma al momento non vengono escluse anche altre piste.

Durante l’interrogatorio non sarebbero emersi elementi definitivi in grado di chiarire le cause che hanno portato all’aggressione.