Omicidio di Marco Pennesi a Civitanova Marche, compagna Isabella Di Mattia confessa: "Mi sono difesa"

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

L’indagine per l’omicidio di Marco Pennesi a Civitanova Marche ha portato al fermo in carcere della compagna Isabella Di Mattia, rintracciata sul luogo del delitto e trovata in possesso di un’arma da taglio. Nonostante la trentatreenne abbia dichiarato di aver agito per legittima difesa, la Procura di Macerata contesta la dinamica ed è in attesa dei risultati ufficiali dell’autopsia.

L’omicidio di Marco Pennesi a Civitanova Marche

Nel tardo pomeriggio di mercoledì 1 luglio, il sessantaduenne Marco Pennesi è stato trovato morto all’interno della sua abitazione in viale Matteotti a Civitanova Marche, in provincia di Macerata. Per il delitto le Forze dell’Ordine hanno sottoposto a fermo la compagna convivente, la trentatreenne Isabella Di Mattia, ora trasferita nel carcere di Villa Fastiggi a Pesaro con l’accusa di omicidio volontario.

Gli investigatori del Commissariato locale e della Squadra Mobile di Macerata hanno bloccato la donna sulla scena del crimine in evidente stato di shock, sequestrando all’interno della sua borsetta un coltello a serramanico di 17 centimetri con tracce di sangue.

ANSA

L’ipotesi degli inquirenti è che il delitto sia avvenuto al culmine di una violenta lite domestica, legata a pregressi contesti di tossicodipendenza già noti alle autorità.

La confessione di Isabella Di Mattia

Durante l’interrogatorio notturno svoltosi davanti al pubblico ministero della Procura di Macerata, Enrico Riccioni, l’indagata ha ammesso le proprie responsabilità. “Mi ha aggredito e mi sono difesa“, ha dichiarato Isabella Di Mattia, assistita dal suo legale.

L’autorità giudiziaria non ritiene tuttavia sussistente l’ipotesi della legittima difesa. Secondo la prima ricognizione del medico legale Antonio Tombolini, Marco Pennesi è deceduto presumibilmente per dissanguamento a causa di un fendente al braccio.

Sul cranio della salma sono però state riscontrate anche due profonde lesioni da corpo contundente, giudicate compatibili con due manubri da palestra sequestrati dalla Polizia Scientifica all’interno dell’appartamento.

L’allarme dei vicini di casa e la scoperta del cadavere

La ricostruzione dell’orario del delitto coincide con le testimonianze dei residenti della palazzina di viale Matteotti, che intorno alle ore 15:00 di mercoledì hanno udito forti rumori e urla provenire dall’appartamento.

Una condomina ha tentato di chiedere spiegazioni, ma Isabella Di Mattia ha risposto che la situazione era sotto controllo e che il partner si trovava in ospedale. Insospettiti dalla versione, i vicini hanno preferito contattare il cugino di Marco Pennesi, proprietario dell’immobile.

Quest’ultimo ha raggiunto l’abitazione intorno alle ore 18:30 ed è entrato facendo la scoperta del corpo del sessantaduenne, ormai esanime sul pavimento e riverso in una pozza di sangue.