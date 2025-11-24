Omicidio di Marco Pio Salomone a Napoli, il killer 15enne voleva sparare all'amico per "uno sguardo di troppo"

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

Marco Pio Salomone non era l’obiettivo. Lo ha rivelato il 15enne arrestato per l’omicidio avvenuto domenica 23 novembre a Napoli, quando il 19enne è stato raggiunto da un colpo di pistola mentre si trovava in macchina con altri amici, seduto sul sedile posteriore. Il reo confesso puntava al conducente, il vero bersaglio del suo agguato, ma la pallottola ha colpito altrove. Alla base dell’agguato ci sarebbe stato “uno sguardo di troppo”, secondo le ultime indiscrezioni.

Marco Pio Salomone ucciso per errore?

Secondo le ultime rivelazioni del 15enne reo confesso, Marco Pio Salomone sarebbe stato ucciso per errore. Il vero obiettivo era il conducente dell’auto in cui si trovava la vittima, che avrebbe infastidito il killer per “uno sguardo di troppo“.

È quanto raccontato anche dagli amici della vittima agli inquirenti, ma la ricostruzione ancora non convince gli investigatori.

© 2024 OpenMapTiles | © 2024 OpenStreetMap contributors | © 2024 TomTom | Tuttocittà Marco Pio Salomone è stato ucciso per errore? La nuova rivelazione del 15enne che ha confessato l’omicidio

Secondo chi indaga, infatti, l’omicidio per futili motivi non regge. Piuttosto gli investigatori valutano l’ipotesi che il fatto di sangue sia legato al mondo dello spaccio, un mondo in cui sarebbero coinvolti tutti i giovani coinvolti nel caso.

Le indagini sono condotte dalla polizia coordinata dalla direzione distrettuale antimafia. La competenza è stata quindi trasferita alla Procura dei Minori di Napoli.

L’omicidio

I fatti risalgono all’1 del mattino di domenica 23 novembre. Marco Pio Salomone era seduto sui sedili posteriori dell’auto di un amico, insieme ad altri, in via Generale Francesco Pinto nel quartiere Arenaccia.

Secondo una prima ricostruzione il killer si è mosso a piedi, da solo, in direzione dell’auto. Una volta vicino ha esploso un singolo colpo che ha raggiunto Salomone sulla fronte. Il proiettile è poi fuoriuscito dalla nuca. Gli amici lo hanno subito accompagnato presso il Cto di Napoli, dove il 19enne è arrivato in condizioni gravissime. I medici lo hanno considerato inoperabile e Salomone è deceduto poco dopo.

La confessione

La mattina di lunedì 23 novembre il 15enne si è presentato spontaneamente in Questura con il suo avvocato e ha confessato l’omicidio.

Il minore è accusato di omicidio aggravato e porto e detenzione illegale di arma da fuoco. Secondo gli inquirenti, guidati dal capo della squadra mobile Giovanni Leuci, gli amici della vittima potrebbero aver fornito una ricostruzione parziale degli eventi per coprire eventuali illeciti che potrebbero rappresentare lo sfondo dell’omicidio, scrive il Corriere della Sera.