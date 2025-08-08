Omicidio di Marco Pusceddu a Buddusò, il killer ha sparato a volto scoperto: forse una vendetta personale

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Ci sarebbe forse una vendetta personale alla base dell’omicidio di Marco Pusceddu, l’uomo di 51 anni ucciso a colpo di pistola nella sede dell’associazione del 118 dove prestava servizio a Buddusò, nel nord della Sardegna. Secondo quanto ricostruito il killer è entrato, ha chiesto di lui e dopo un breve scambio di parole con Pusceddu ha tirato fuori una pistola e ha aperto il fuoco, poi la fuga. In corso le indagini dei carabinieri, che stanno cercando l’assassino in tutta la zona.

Marco Pusceddu ucciso a Buddusò

Erano circa le 23 di giovedì 7 agosto quando un un uomo è entrato nella sede della Intervol, una associazione locale del 118, a Buddusò (Sassari) e ha sparato diversi colpi di pistola a Marco Pusceddu.

Il 51enne soccorritore volontario del 118, originario di Portoscuso e residente a Cagliari, è morto per le gravi ferite riportate.

ANSA La sede dell’associazione del 118 a Buddusò dove è avvenuto l’omicidio

Inutili i tentativi di rianimarlo da parte dei colleghi, subito intervenuti.

La ricostruzione dell’omicidio

Secondo la ricostruzione dei fatti riportata da Ansa, ad agire è stata una persona con il volto scoperto.

L’uomo si sarebbe presentato nella sede dell’associazione di soccorso chiedendo di parlare con Pusceddu.

Dopo un breve scambio di parole con la vittima avrebbe estratto una pistola e iniziato a sparare.

Pusceddu è stato raggiunto al volto e al petto da quattro o cinque colpi sparati da distanza ravvicinata, che non gli hanno lasciato scampo.

Subito dopo il killer è fuggito a piedi per le vie del paese.

Forse una vendetta personale

È caccia all’uomo, in tutta la Gallura sono in corso da ore le ricerche dell’assassino fuggito dopo il delitto.

Sull’omicidio stanno indagando i carabinieri di Ozieri, coordinati dalla Procura di Sassari.

L’intera zona è stata posta sotto sequestro, gli inquirenti stanno ascoltando testimoni, amici e familiari della vittima per cercare di ricostruire quanto accaduto.

Si sta valutando ogni possibile pista, tra le più accreditate c’è quella della vendetta per motivi personali.

L’arma del delitto, una pistola di piccolo calibro, non è ancora stata ritrovata.