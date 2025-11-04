Omicidio di Marco Veronese a Collegno, fermato un uomo legato alla ex della vittima: ha confessato

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

Avrebbe confessato il quarantenne responsabile dell’omicidio di Marco Veronese, avvenuto nella notte tra il 22 e il 23 ottobre a Collegno, nei pressi di Torino. Secondo gli inquirenti, l’assassino avrebbe un legame sentimentale con l’ex compagna della vittima. Il quarantenne è stato incastrato grazie alle immagini della videosorveglianza. Veronese è stato ucciso con diverse coltellate.

L’omicidio di Marco Veronese a Collegno

Marco Veronese, imprenditore di 39 anni, è stato ucciso intorno all’1:30 della notte tra il 22 e il 23 ottobre a Collegno, nel Torinese, in via Sabotino. Ad agire era stato un uomo incappucciato, armato di coltello.

Secondo quanto emerso dalle indagini della Procura di Torino, si tratterebbe del fidanzato della ex della vittima. Nel corso dell’interrogatorio, quest’ultimo avrebbe confessato il delitto.

I carabinieri sul luogo del delitto

La confessione del fidanzato della ex di Veronese

In case alla ricostruzione della Procura, all’origine dell’omicidio potrebbero esserci dei dissidi con la ex compagna per l’affidamento dei figli. Marco Veronese, dopo la separazione, era tornato a vivere con i genitori a Collegno, dove gestiva la sua ditta di sistemi di allarme e videosorveglianza.

Proprio le immagini delle telecamere sparse in città, sia pubbliche che private, sono state fondamentali per ricostruire l’itinerario dell’assassino, che si è mosso in auto.

Le immagini sono state poi incrociate con i tabulati telefonici e le celle situate lungo il percorso del presunto assassino. Durante l’interrogatorio, il quarantenne avrebbe ammesso di aver ucciso Veronese, ma non di aver pianificato l’omicidio. Secondo quanto raccontato, stava aspettando la vittima per un confronto. L’arma del delitto non è stata ancora trovata.

Bruzzone: “L’assassino voleva eliminare il competitor”

Roberta Bruzzone, durante la trasmissione di Rai Due Ore 14, ha fornito alcuni dettagli in più sul contesto dell’omicidio di Marco Veronese. Secondo la nota criminologa, Marco Veronese e la ex compagna, da qualche tempo, avevano riallacciato i rapporti.

Forse temendo che potessero tornare insieme, l’attuale fidanzato della donna avrebbe deciso di affrontare il “competitor”. Resta quindi da capire se l’uomo abbia raggiunto Veronese con l’intenzione di ucciderlo, come potrebbe far pensare il fatto che si sia presentato armato, oppure se la situazione sia degenerata.

L’indagine è stata condotta dai carabinieri del nucleo investigativo della Compagnia di Torino, ai quali sono andati i complimenti della Procura piemontese per lo sforzo fatto.