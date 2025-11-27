Omicidio di Marco Veronese a Collegno, il video che incastra Michele Nicastri: ripreso il momento dell'attacco

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

Un video inchioda Michele Nicastri per l’omicidio di Marco Veronese avvenuto a Collegno, in provincia di Torino. Una sequenza di immagini provenienti da diverse telecamere di videosorveglianza ha consentito agli investigatori di ricostruire, con precisione quasi integrale, gli ultimi minuti di vita di Veronese, l’imprenditore 39enne ucciso nella notte tra il 22 e il 23 ottobre sotto l’abitazione dei genitori.

Omicidio di Collegno, video inchioda Michele Nicastri

Il materiale, acquisito nell’ambito di un’indagine condotta dai carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Torino e della Compagnia di Rivoli, è stato diffuso su autorizzazione della Procura guidata da Giovanni Bombardieri.

Dalle immagini emerge il ruolo di Michele Nicastri, ingegnere 49enne e fidanzato dell’ex compagna di Veronese, con cui la vittima aveva avuto dei figli. L’uomo, fermato il 4 novembre e poi arrestato, ha confessato l’omicidio, sebbene sostenendo di essersi difeso.

Gli ultimi istanti di vita di Marco Veronese

Il video unifica le riprese di più telecamere installate tra via Sabotino e corso Francia. Nicastri arriva nella zona oltre un’ora prima dell’arrivo di Veronese, si nasconde dietro un’auto parcheggiata, con addosso una felpa blu elettrico e uno zaino. Le riprese mostrano Veronese mentre raggiunge il portone di casa, dopo aver parcheggiato e inviato un messaggio.

L’uomo poi cammina in direzione dell’ingresso e getta a terra una sigaretta, ignaro della presenza dell’aggressore. È in quel momento che la persona nascosta, Michele Nicastri, balza fuori dal nascondiglio e colpisce la vittima alle spalle.

Ne segue una colluttazione breve e violenta: Marco Veronese cade a terra e viene ripetutamente accoltellato. Le telecamere del bar “Bermuda”, che inquadrano parte della scena, registrano alle 1:35. Subito dopo l’aggressione, Nicastri si allontana rapidamente e si libera dell’arma, che non è ancora stata ritrovata.

La fuga e l’arresto

Secondo gli inquirenti, il killer avrebbe tentato di costruirsi un alibi: la mattina successiva ha incontrato per l’ultima volta la fidanzata, per poi darsi alla fuga verso l’area tra Bardonecchia e la Francia. Rientrato a Torino nei primi giorni di novembre, è stato infine arrestato.

Per la Procura le immagini costituiscono l’ultimo tassello. Nicastri è accusato di omicidio premeditato, contestazione che l’indagato respinge pur avendo ammesso l’atto.

Martedì 4 novembre Nicastri ha confessato usando questi termini: “Sì, sono stato io. Non volevo. Volevo tagliargli le gomme della macchina, ma lui mi ha scoperto. Aveva un coltellino, mi sono difeso“.

Più recente questa versione: “Avevo paura che Valentina non mi sposasse per i problemi che aveva con Marco, per la gestione dei loro figli”. Valentina è l’ex di Marco Veronese, poi compagna di Michele Nicastri.