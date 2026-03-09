Omicidio di Maria Marchetti a Genova, il racconto sul figlio che "era malato e non era seguito"

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

“Non era seguito, altrimenti non sarebbe arrivato a questo tragico epilogo”, queste le parole con cui una vicina di casa commenta l’arresto di Fabio Fibrini, il figlio di Maria Marchetti, accusato per l’omicidio della madre nell’abitazione di San Felice 39, a Genova. La donna racconta che nell’estate 2025 gli sarebbe stato fatto un TSO perché “voleva ammazzare suo papà con un coltello”.

Parla una vicina di Maria Marchetti

Lunedì 9 marzo le telecamere di Dentro la notizia hanno raggiunto una vicina di casa di Maria Marchetti, la donna di 87 anni uccisa presumibilmente nella notte tra sabato 7 e domenica 8 marzo nella sua abitazione di via San Felice 39 a Genova, nel quartiere Molassana.

La vicina riferisce che Fabio Fibrini “non era seguito, altrimenti non sarebbe arrivato a questo tragico epilogo”. L’uomo 52 anni, nel pomeriggio di domenica è stato trovato all’interno dell’abitazione con gli indumenti sporchi di sangue.

Il magistrato arrivato sul luogo del delitto, Luca Scorza Azzarà, come riporta Genova Today ha in effetti riferito che Fibrini potrebbe essere affetto da problemi di tipo psichico e che per questo motivo potrebbe essere disposta una perizia mirata.

Agli inquirenti che lo hanno ascoltato l’uomo ha riferito di non ricordare cosa sia accaduto.

Il TSO a Fabio Fibrini nell’estate 2025

La stessa vicina ha riferito a Dentro la notizia che durante l’estate 2025 il 52enne “ha subito anche un TSO”. Gli agenti lo avevano portato via e dopo 15 giorni “lo hanno rilasciato con una terapia che lui sistematicamente penso che non seguiva, perché non la voleva prendere”.

Il Trattamento Sanitario Obbligatorio era scattato dopo che Fibrini “voleva ammazzare suo papà con un coltello”. Il padre attualmente si troverebbe presso una residenza per anziani.

L’omicidio di Genova

Secondo le testimonianze dei vicini di casa, nella notte tra sabato 7 marzo e domenica 8 si sarebbero sentite delle urla provenienti dall’appartamento in cui Maria Marchetti conviveva con il figlio. L’omicidio potrebbe essere collocato in quel lasso di tempo, anche se le indagini sono ancora in corso.

L’indomani pomeriggio il figlio maggiore della donna, 62 anni, ha lanciato l’allarme preoccupato per l’impossibilità di mettersi in contatto con la madre. Al loro arrivo nell’abitazione i poliziotti hanno rinvenuto l’anziana sul pavimento con evidenti segni di coltellate sul corpo. Nella stessa casa era presente Fabio Fibrini, il figlio minore, con gli abiti sporchi di sangue. Portato in Questura e interrogato per ore, l’uomo ha riferito di non ricordare. Gli agenti hanno sequestrato un coltello imbrattato di sangue, che potrebbe essere l’arma usata per il delitto, e uno smartphone.