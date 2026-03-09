Omicidio di Maria Marchetti a Genova in zona Molassana, arrestato il figlio Fabio Fibrini: non ricorda nulla

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Una donna di 86 anni, Maria Marchetti, è stata trovata morta nel suo appartamento in via San Felice a Genova Molassana. Sul corpo numerose coltellate. Per l’omicidio è stato arrestato il figlio minore di 52 anni, Fabio Fibrini, che viveva con lei. Si parla di generica “fragilità psichiatriche”. A scoprire il corpo è stato il figlio maggiore, allarmato dal silenzio della madre. L’uomo, trovato con gli abiti sporchi di sangue, è stato interrogato ma ha dichiarato di non ricordare nulla.

Omicidio di Maria Marchetti

La vittima, conosciuta nel quartiere come “Mariuccia”, è stata brutalmente assassinata all’interno della sua abitazione all’ultimo piano di una palazzina a Molassana. Il cadavere presentava profonde ferite da arma da taglio in diverse parti del corpo.

Secondo le prime testimonianze raccolte tra i vicini, sabato notte si sarebbero udite delle urla provenire dall’appartamento, il che sposta l’ora del delitto a molte ore prima del ritrovamento. Il figlio maggiore della donna, di 62 anni, ha dato l’allarme nel pomeriggio di domenica dopo diversi tentativi falliti di mettersi in contatto con la madre nei giorni precedenti.

Una volta sul posto, gli agenti della Polizia di Stato e il personale del 118 non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della donna. All’interno della casa è stato rinvenuto e sequestrato un coltello sporco di sangue, ritenuto l’arma del delitto.

Arrestato il figlio

Al termine di un lungo interrogatorio condotto dal pm Luca Scorza Azzarà, è scattato l‘arresto per Fabio Fibrini con l’accusa di omicidio aggravato dal vincolo di parentela. Il 52enne, che era presente in casa al momento dell’arrivo dei soccorsi con i vestiti ancora intrisi di sangue, è apparso immediatamente in stato confusionale.

Fibrini era già noto per essere seguito dai servizi di salute mentale e, in passato, le forze dell’ordine erano dovute intervenire presso l’abitazione poiché l’uomo si era barricato in casa.

I legali dell’uomo hanno definito l’accaduto come una “grande tragedia che coinvolge un intero nucleo familiare”. La convalida dell’arresto da parte del GIP è attesa tra domani e mercoledì.

L’uomo non ricorda nulla

Durante il colloquio con gli inquirenti in Questura, Fabio Fibrini ha mostrato un totale vuoto di memoria riguardo alle ore in cui si è consumato il delitto. Assistito dai suoi avvocati, il 52enne è apparso estremamente provato, lamentando forti mal di testa e dichiarando di non essere in grado di ricostruire la dinamica dell’aggressione alla madre.

La Procura ha ora disposto ulteriori accertamenti da parte del medico legale per stabilire con precisione il momento del decesso.

Data la pregressa condizione clinica dell’arrestato, il magistrato provvederà quasi certamente a disporre una perizia psichiatrica per valutare la capacità di intendere e di volere dell’uomo al momento del fatto.