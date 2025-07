Omicidio di Mario Cerciello Rega, la vedova contro la riduzione della pena a Hjorth: "Denigrato il mio Eroe"

Brucia come una ferita aperta, per la vedova del carabiniere ucciso, la nuova riduzione della pena a Gabriel Natale Hjorth, che con uno sconto di oltre 4 mesi è ora condannato a 10 anni, 11 mesi e 25 giorni per concorso nell’omicidio del vicebrigadiere Mario Cerciello Rega. Rosa Maria Esilio, in una dichiarazione affidata al suo legale denuncia la “vergognosa slealtà processuale” sfociata in una “azione denigratoria” verso il marito, che lei chiama “mio Eroe”.

Il dolore di Rosa Maria Esilio

Il nuovo verdetto è stato emesso dalla Corte d’Assise d’Appello di Roma. Hjorth è stato arrestato nel luglio 2019 insieme all’amico Finnegan Lee Elder dopo la morte del carabiniere.

Il ragazzo ha visto la sua pena ricalcolata per la terza volta, su disposizione della Corte di Cassazione. La responsabilità penale è stata ormai dichiarata irrevocabile, ma il trattamento sanzionatorio è stato ridotto, di nuovo.

ANSA

Roma, 28 luglio 2019 – Rosa Maria Esilio, moglie di Mario Cerciello Rega, saluta il feretro del marito

Questo il commento di Rosa Maria Esilio, vedova di Mario Cerciello Rega, affidato al legale: “Questo processo così lungo, caratterizzato da una vergognosa slealtà processuale per confondere responsabilità e motivazioni per biechi interessi in termini di sconti di pena, non ha fatto altro che aggiungere altro dolore alla sofferenza per la morte violenta di mio marito Mario”.

“L’aver calpestato e infangato da parte di alcuni protagonisti di questa tristissima vicenda giudiziaria la memoria di un giovane sposo, caduto mentre espletava il proprio servizio, con la complicità di una certa stampa e di taluni politici, non hanno fatto altro che mostrare il volto disumano di un falso pietismo che respingo al mittente”, ha aggiunto la vedova.

La vedova parla di “azione denigratoria”

Per la donna, “sferzante è stata l’azione denigratoria verso il ‘mio Eroe‘ che si è cercato di non riconoscere come tale, in questo tempo di indifferenza, insensibilità ed egoismi; eroe con sogni semplici, come tanti servitori dello Stato che sono al servizio della comunità con sacrificio e abnegazione rispettando un giuramento di fedeltà, che hanno qualcuno che li aspetta a casa e che progettano il futuro”.

“Sentirsi abbandonati e sopraffatti – ha proseguito la donna – non dovrebbe essere un sentimento da provare per coloro che dedicano la propria Vita agli altri”.

Ripercorrendo il calvario giudiziario, la vedova di Mario Cerciello Rega si è detta stupita di come sia riuscita ad affrontare “questo deserto senz’acqua, assaporandone assenza, cattiveria, quella che ti aspetti e che non ti aspetti, egoismo, sopraffazione, menefreghismo, falso buonismo, collera, tradimento, disperazione, indecenza, delusione, sangue e morte… per anni e anni… lacrime inghiottite e parole soffocate”.

Una fiammella nel suo cuore, però, arde ancora: “Sarà la speranza?”, si è domandata.

L’omicidio di Mario Cerciello Rega

La notte tra il 25 e il 26 luglio del 2019, Mario Cerciello Rega fu ucciso a coltellate nel quartiere Prati, a Roma. Era intervenuto con il collega Andrea Varriale, entrambi in borghese e disarmati, in seguito a un tentativo di estorsione.

In sintesi, la compravendita di droga era andata male e uno zainetto era stato preso come “ostaggio”.

Elder, riconosciuto come esecutore materiale, ha accoltellato 11 volte Cerciello, uccidendolo. La sua condanna è già definitiva: 15 anni e 2 mesi.

Le parole dell’accusa contro Gabriel Natale Hjorth

Così aveva detto il procuratore generale nel corso della requisitoria dello scorso 29 maggio: “Natale è il protagonista negativo di questa vicenda, un protagonista criminale: è lui che cerca la droga, è lui che fa la proposta estorsiva, è lui che perlustra il luogo dell’incontro. È perfettamente consapevole che Elder ha con sé un coltello con una lama di 18 centimetri”.