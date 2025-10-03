Omicidio di Mario La Pietra a San Severo, compagna arrestata dopo 7 mesi: l'avrebbe accoltellato in casa
Mario La Pietra era stato trovato morto in casa a San Severo, la compagna è stata arrestata per omicidio
A sette mesi di distanza c’è un fermo per la morte di Mario La Pietra, 30enne trovato privo di vita nella sua abitazione a San Severo. I carabinieri hanno arrestato e portato in carcere la compagna dell’uomo con l’accusa di omicidio. Secondo quanto ricostruito, la donna l’avrebbe accoltellato durante l’ennesima lite in casa.
Una donna di 30 anni è stata arrestata dai carabinieri della compagnia di San Severo, in provincia di Foggia, con l’accusa di aver ucciso il compagno suo coetaneo, Mario La Pietra.
L’ordinanza di custodia cautelare in carcere è stata emessa dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Foggia su richiesta della locale procura. Lo riporta Adnkronos.
L’omicidio a San Severo, in provincia di Foggia
La 30enne è accusata dell’omicidio del compagno e padre dei suoi due figli, avvenuto lo scorso 5 marzo nella loro casa a San Severo.
Trovato morto in casa a San Severo
Mario La Pietra era stato trovato in fin di vita nella sua abitazione con una profonda ferita all’addome.
Soccorso dal personale del 118 e trasportato d’urgenza all’ospedale, era deceduto poche ore dopo.
A lanciare l’allarme era stata la compagna, che aveva raccontato di averlo ferito accidentalmente con un grosso coltello da cucina.
La compagna l’avrebbe accoltellato durante una lite
Le dichiarazioni ritenute contradditorie della compagna, che durante le indagini ha fornito diverse versioni dei fatti, ha indotto gli investigatori a effettuare maggiori approfondimenti, come riporta Foggia Today.
I successivi accertamenti, i risultati dell’autopsia e dei rilievi effettuati dalla scientifica in casa hanno poi smentito quanto affermato dalla 30enne.
Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, l’omicidio sarebbe avvenuto in un contesto conflittuale della coppia, connotato da frequenti litigi e discussioni.
Proprio durante una di queste lite la donna avrebbe accoltellato a morte il compagno. La 30enne è ora detenuta nel carcere di Foggia.