Omicidio di Mario Molinaro a Messina, trovato con una pompa di gomma al collo: fermato il vicino di casa
Mario Molinaro era stato trovato morto in casa con una pompa di gomma stretta al collo: un vicino di casa è stato arrestato per omicidio
Svolta nelle indagini sulla morte di Mario Molinaro, il 73enne trovato senza vita con una pompa di gomma al collo nella sua casa a Messina. La polizia ha arrestato con l’accusa di omicidio uno dei vicini di casa della vittima, un 63enne catanese, mentre un secondo è indagato per favoreggiamento.
Omicidio di Mario Molinaro a Messina, c’è un fermo
Gli agenti della Squadra mobile della Questura di Messina hanno arrestato un uomo di 63 anni con l’accusa di omicidio in relazione alla morte di Mario Molinaro. Lo riporta Ansa.
Le indagini condotte dalla polizia e coordinate dalla Procura hanno portato in breve tempo all’individuazione del presunto killer del 73enne, trovato morto sabato 27 settembre all’interno della sua abitazione a Fondo Saccà, a Messina.
L’omicidio nel quartiere di Fondo Saccà a Messina
Arrestato il vicino di casa
In manette, riporta la Gazzetta del Sud, è finito un uomo di 63 anni originario di Catania, Maurizio Salvatore Gravagna.
L’uomo, vicino di casa della vittima, è stato dichiarato in stato di fermo con l’accusa di omicidio dopo essere stato sottoposto a un lungo interrogatorio in Questura alla presenza del pm e del suo avvocato.
Nell’omicidio sarebbe coinvolto un secondo vicino di casa, un 76enne catanese che risulta indagato per favoreggiamento.
Trovato con una pompa di gomma al collo: le indagini
Mario Molinaro era stato trovato morto sabato 27 settembre all’interno della sua abitazione a Fondo Saccà.
Il 73enne viveva da solo in una delle case del progetto Capacity, un luogo di rigenerazione urbana dove sono in corso progetti di recupero per soggetti con problemi con la giustizia o in cura per disturbi mentali.
L’uomo era stato trovato morto in casa con una pompa di gomma stretta attorno al collo.
Inizialmente si era pensato a un suicidio, ma gli elementi raccolti hanno portato ben presto gli investigatori sulla pista dell’omicidio.
Ancora da chiarire il movente del delitto, forse legato a un giro di piccoli prestiti di denaro tra i residenti di Fondo Saccà.
Le indagini vanno avanti per ricostruire l’esatta dinamica e i contorni della vicenda. La Procura di Messina ha disposto l’autopsia per chiarire le cause della morte di Molinaro.