Omicidio di Mario Pineida in Ecuador, calciatore del Barcelona SC ucciso in un agguato: morta anche una donna

L’Ecuador è in lutto per l’omicidio di Mario Pineida, calciatore 33enne del Barcelona Sporting Club, ucciso assieme a una donna che era al suo fianco in quella che, in base alle prime ricostruzioni, è sembrata essere una sorta di esecuzione. Nell’agguato è rimasta ferita anche la madre del giocatore, che non sarebbe però in pericolo di vita.

La ricostruzione dell’omicidio di Mario Pineida in Ecuador

Stando alla ricostruzione dei fatti riferita dalla stampa locale e riportata da Italpress, due uomini, in sella a una motocicletta, avrebbero avvicinato Mario Pineida, che in quel momento era in compagnia di una donna (la polizia ha smentito che si trattasse della moglie) e della madre nei pressi di un negozio a Guayaquil, e avrebbero fatto fuoco.

Il calciatore, come confermato dal presidente del Barcelona Sporting Club Antonio Alvarez, aveva chiesto protezione dopo aver ricevuto alcune minacce nei giorni che hanno preceduto il suo omicidio.

La nota del Barcelona SC sull’omicidio di Mario Pineida

Il Barcelona Sporting Club ha diffuso una nota ufficiale per confermare la morte di Mario Pineida.

Nel comunicato si legge: “Il Barcelona SC informa, con profondo rammarico, di essere stato ufficialmente informato della morte del nostro giocatore Mario Pineida, fatto avvenuto in seguito a un attacco nei suoi confronti. Questa sfortunata notizia ci addolora profondamente”.

Chi era Mario Pineida

Mario Pineida, nato a Santo Domingo il 6 luglio 1992, era un difensore.

Oltre alla maglia del Barcelona SC, ha indossato anche la casacca del Fluminense in Brasile, nel 2022. Anche il club brasiliano ha commentato ufficialmente la notizia del decesso di Pineida, esprimendo “profondo rammarico“.

Il giocatore conta 9 presenze nella nazionale dell’Ecuador.

Gli altri calciatori morti in Ecuador nel 2025

Il 2025 è stato un anno tragico per il calcio in Ecuador.

Prima di Mario Pineida, morto in un agguato avvenuto il 17 dicembre a Guayaquil, hanno perso la vita Maicol Valencia e Leandro Yepez (Exapromo Costa) e Jonathan González (Independiente del Valle).