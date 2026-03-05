Omicidio di Mario Ruoso fondatore di TelePordenone, una persona portata in Questura: "Forti sospetti"

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Una persona su cui si nutrono forti sospetti in merito all’omicidio di Mario Ruoso, patron di TelePordenone, è stata portata in Questura. A darne l’annuncio è stato il Procuratore della Repubblica Pietro Montrone, che ha chiarito che il 68enne, che sarebbe uno storico collaboratore della vittima, “tecnicamente non è ancora in stato di fermo”. Lo stesso Montrone ha spiegato: “Non abbiamo ancora elementi sul possibile movente”.

Chi è la persona portata in Questura per l’omicidio di Mario Ruoso

L’uomo sospettato dell’omicidio di Mario Ruoso, stando a quanto riportato dall’agenzia ANSA, sarebbe un italiano di 68 anni.

Sarebbe stato individuato in una casa di Azzano Decimo, alla prima periferia di Pordenone.

La polizia lo avrebbe individuato all’interno della sua abitazione la notte tra mercoledì 4 e giovedì 5 marzo: sarebbe uno storico collaboratore dello stesso Ruoso.

Quando sono arrivati gli agenti, sembra che fosse insieme a un cittadino straniero, su cui sono stati avviati approfondimenti.

Un sospettato per l’omicidio di Mario Ruoso: la situazione

Il sospettato è stato accompagnato in Questura a Pordenone, dove si trova in attesa della formalizzazione degli atti a suo carico.

Il Procuratore della Repubblica Pietro Montrone ha spiegato all’ANSA che l’uomo “tecnicamente non è ancora in stato di fermo“.

Ancora Montrone: “Stiamo completando gli accertamenti. Non abbiamo ancora elementi sul possibile movente”.

Sequestrata un’auto

ANSA riferisce che la polizia avrebbe sequestrato l’auto del sospettato, parcheggiata vicino casa, a Tiezzo di Azzano Decimo.

Nel bagagliaio sarebbe stato trovato un borsone, portato via dagli investigatori.

Cosa si sa sull’omicidio di Mario Ruoso

Mario Ruoso, 87 anni, fondatore e patron di TelePordenone, è stato trovato senza vita nel pomeriggio di mercoledì 4 marzo all’interno del suo attico al settimo piano di un palazzo a Pordenone, di fronte alla rivendita d’automobili di sua proprietà.

Il delitto sarebbe avvenuto nell’arco temporale compreso tra le 7 e le 8 del mattino. Il fondatore e patron di TelePordenone è stato ritrovato vestito di tutto punto, come se fosse pronto per uscire per iniziare la sua giornata di lavoro. Quasi quotidianamente passava nel salone di auto.

Ruoso sarebbe stato colpito ripetutamente alla testa con un oggetto contundente. Dagli ambienti investigativi, come riportato da ANSA, è filtrata la parola “mattanza” per descrivere la scena trovata dagli operatori sanitari quando sono stati chiamati per i soccorsi. L’aggressione sarebbe stata improvvisa e feroce.

L’arma del delitto di Mario Ruoso non è stata rinvenuta.