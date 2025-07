Omicidio di Maurizio Ansaloni a Gioia Tauro, soffocato dalla compagna Clementina Fumo: "Maschicidio"

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

È stata arrestata dopo due anni e mezzo Clementina Fumo, 63 anni, accusa dell’omicidio del compagno Maurizio Ansaloni, 58 anni. La morte per cause naturali, finta dalla donna, non aveva convinto gli agenti, che hanno continuato a indagare: la 63enne avrebbe soffocato la vittima. Il procuratore di Palmi Emanuele Crescenti, che ha coordinato le indagini, ha parlato di “maschicidio“.

Maurizio Ansaloni non è morto per cause naturali

Secondo i carabinieri che hanno condotto le indagini, coordinati dalla procura di Palmi, Maurizio Ansaloni non è morto per cause naturali.

Questa era stata la primissima ipotesi per il decesso dell’uomo, come descritto dalla compagna, Clementina Fumo.

Video ANSA Un frame del momento dell’arresto per l’omicidio di Maurizio Ansaloni

Nel gennaio 2023 la donna aveva chiamato i soccorsi e raccontato che Ansaloni aveva avuto un malore improvviso, risultato fatale. In realtà potrebbe essere stata proprio lei a ucciderlo.

Questa è l’accusa con la quale, mercoledì 30 luglio, il comando provinciale di Reggio Calabria ha eseguito l’ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip su richiesta del procuratore di Palmi Emanuele Crescenti.

Le indagini

Il malore improvviso e la morte potevano apparire naturali e in un primo momento era stata data per buona la parola della donna.

Poi sono emersi i primi sospetti: secondo l’accusa, la 63enne avrebbe aspettato che l’uomo spirasse prima di chiedere aiuto.

Anche in presenza di un malore improvviso, quindi, l’ipotesi è che la donna abbia lasciato morire Maurizio Ansaloni prima di chiamare i soccorsi.

Il nucleo investigativo di Gioia Tauro ha voluto vederci chiaro e ha continuato a indagare.

Attraverso accertamenti tecnici e testimonianze raccolte, è stato possibile ricostruire la dinamica dell’omicidio.

L’accusa a Clementina Fumo

Nel dettaglio, a scatenare i dubbi degli investigatori sarebbe stato l’inspiegabile ritardo nell’attivazione dei soccorsi: la ricostruzione degli eventi ha evidenziato un notevole lasso di tempo tra la presunta morte dell’uomo e la richiesta di aiuto.

Si sono rivelate fondamentali le perizie prodotte dai consulenti tecnici incaricati dalla Procura.

L’autopsia ha escluso che si trattasse di un decesso accidentale non compatibile con le lesioni interne e i segni sul corpo della vittima.

Maurizio Ansaloni morto per soffocamento: “Maschicidio”

Maurizio Ansaloni, secondo la perizia, sarebbe morto per soffocamento.

Lui e la compagna non avevano figli e vivevano con la mamma di lui, un’anziana nel frattempo deceduta, che i servizi sociali, poco prima del delitto, avevano allontanato e collocato in una struttura sanitaria.

Stando alle testimonianze dei vicini, la coppia litigava spesso per futili motivi: “Non parliamo di soldi se non di questioni becere, liti familiari se non questioni interne alla coppia. Potremmo parlare di maschicidio se mi consentite il neologismo” ha dichiarato il procuratore di Palmi Emanuele Crescenti, che ha coordinato le indagini, ai giornalisti.