Omicidio Sergiu Tarna a Mira, arrestato agente della polizia locale di Venezia: gli avrebbe sparato alla testa

I carabinieri di Venezia hanno arrestato un uomo nell’ambito delle indagini sull’omicidio di Sergiu Tarna, il barista di 25 anni trovato morto con un colpo di arma da fuoco alla testa lo scorso 31 dicembre in un campo nelle campagne di Mira, in provincia di Venezia. Il sospettato è un agente della polizia locale del capoluogo veneto e potrebbe essere il presunto killer.

Arrestato il presunto killer di Sergiu Tarna

Secondo quanto riportato da diversi quotidiani locali veneti, tra cui Il Gazzettino e il Corriere del Veneto, i carabinieri di Venezia avrebbero arrestato un uomo coinvolto nell’omicidio del barista 25enne Sergiu Tarna a Mira.

L’arresto sarebbe avvenuto nelle prime ore dell’8 gennaio. L’uomo sarebbe stato catturato nei pressi del luogo in cui era stato ritrovato il corpo lo scorso 31 dicembre, un campo agricolo nella frazione di Malcontenta di Mira. Sarebbe un agente della polizia locale di Venezia.

Il sito di informazione Today riporta che l’uomo fermato sarebbe il presunto omicida. I carabinieri hanno convocato una conferenza stampa per spiegare gli sviluppi delle indagini.

L’omicidio di Mira

Sull’uccisione di Sergiu Tarna si indaga dal 31 dicembre 2025, giorno in cui il corpo del barista 25enne di origini moldave era stato ritrovato con un colpo di pistola alla testa.

Tarna lavorava da almeno due anni alla Moretta, un locale in centro a Mestre, uno dei quartieri di terraferma più grandi di Venezia.

Le prime indagini si sono concentrate proprio sul bar dove il ragazzo lavorava, che a metà novembre era stato teatro di una rissa in cui era rimasta coinvolta anche la titolare.

Le ipotesi sul movente

Presto però è stato chiaro che l’omicidio non aveva avuto origine all’interno dell’ambiente lavorativo. Le modalità dell’uccisione di Tarna ricordavano infatti un’esecuzione più comune in ambienti criminali.

Negli ultimi giorni gli inquirenti avevano approfondito varie piste, come quella della vendetta, ma anche di una lite finita male.

Le indagini si sono però dirette verso un grosso debito non pagato da Tarna, che potrebbe essere all’origine dell’omicidio.