Omicidio di Nada Cella, per i giudici Anna Lucia Cecere uccise "per rancore, gelosia e ambizione"

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L’omicidio di Nada Cella si è consumato “per rancore, gelosia e ambizione”. È ciò che oggi viene reso pubblico dalle motivazioni della sentenza del 15 gennaio 2026 della Corte d’Assise di Genova contro Anna Lucia Cecere, incriminata 30 anni dopo il delitto. Per i giudici, l’ex insegnante avrebbe ucciso Nada Cella perché la vedeva come un ostacolo tra lei e Marco Soracco, il commercialista nonché titolare dello studio di via Marsala, a Chiavari, dove si consumò il delitto.

Le motivazioni della sentenza contro Anna Lucia Cecere

Mercoledì 8 aprile sono state rese note le motivazioni della sentenza che il 15 gennaio ha portato alla condanna di Anna Lucia Cecere per l’omicidio di Nada Cella, 30 anni dopo il delitto di via Marsala.

Secondo i giudici della Corte di Assise di Genova, Cecere era “animata da rancore e gelosia nei confronti di Nada Cella”.

ANSA

L’imputata considerava la vittima “una contadina dell’entroterra” che in città, a Chiavari, aveva trovato quella fortuna cui lei si sentiva sottratta, specialmente per il fatto che Nada Cella lavorava nell’ufficio di Marco Soracco in via Marsala al posto suo.

Anna Lucia Cecere è stata condannata a 24 anni di reclusione. Marco Soracco a 2 anni con l’accusa di favoreggiamento: secondo i giudici, l’ex commercialista sarebbe stato a conoscenza delle responsabilità dell’ex insegnante ma le avrebbe intenzionalmente negate agli inquirenti.

Il movente dell’omicidio

Da tempo Marco Soracco aveva scelto di allontanarsi da Anna Lucia Cecere, dando precise disposizioni alla sua segretaria Nada Cella di non passargli le telefonate della donna e di non consentirle di presentarsi in ufficio. Quindi Cecere “aveva un congruo movente per recarsi nello studio di Soracco la mattina del 6 maggio 1996“, scrivono i giudici.

Nell’ufficio trovò Nada Cella, che su disposizione del suo datore di lavoro respinse la richiesta della donna di attendere l’arrivo di Soracco per parlargli. Quella mattina Anna Lucia Cecere intendeva “chiedergli conto di quell’inopinata ‘chiusura'” ed era ben determinata a perseguire l’obiettivo. Quindi avrebbe chiesto a Nada Cella il consenso di attendere Soracco all’ingresso dell’ufficio, un consenso prontamente – e garbatamente, scrivono i giudici – negato dalla segretaria.

Il delitto di Nada Cella

Le insistenze di Anna Lucia Cecere si sarebbero fatte esplosive, quindi Nada Cella, probabilmente con l’intento di contattare telefonicamente Soracco per metterlo al corrente del problema, avrebbe indietreggiato per raggiungere il suo ufficio. Lì sarebbe stata aggredita “e colpita a morte con inaudita violenza“, si legge nelle motivazioni riportate da Repubblica.

Il resto è la storia di 30 anni di ricerca della verità, arrivata con le indagini portate a termine dalla criminologa Antonella Delfino Pesce che ha puntato i riflettori contro Anna Lucia Cecere, un bottone rinvenuto sulla scena del delitto e una testimone.