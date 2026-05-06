Omicidio di Nicola De Gregorio a Bojano vicino Campobasso, 51enne trovato morto in cantina: fermato un 35enne

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A Bojano, nella provincia di Campobasso, c’è stato un omicidio. La vittima è Nicola De Gregorio, di 51 anni, trovato morto in una cantina, dove sarebbe stato aggredito. Gli investigatori hanno fermato un uomo: in base alle prime informazioni, si tratterebbe di un 35enne già noto alle forze dell’ordine.

La ricostruzione sull’omicidio di Nicola De Gregorio

L’omicidio, stando a quanto appreso dall’agenzia ANSA, sarebbe avvenuto nella serata di martedì 5 maggio nella frazione di Civita a Bojano, in provincia di Campobasso.

La vittima, Nicola De Gregorio, di 51 anni, sarebbe stato colpito alla schiena e al volto al culmine di una lite avvenuta all’interno della cantina dove poi è stato ritrovato il suo corpo senza vita.

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In base a una prima ricostruzione riportata da TgCom24, il fatto sarebbe avvenuto attorno alle 21 in largo San Giovanni: l’aggressore sarebbe entrato nell’abitazione “forse con l’intenzione di sottrarre denaro” e avrebbe colpito violentemente De Gregorio fino a provocarne la morte.

Quando sul posto è arrivato il personale del 118, per la vittima non c’era più nulla da fare.

Fermato un uomo per l’omicidio di Nicola De Gregorio

Un uomo già stato fermato dagli investigatori: si tratterebbe di un 35enne, già noto alle forze dell’ordine.

L’arrestato era stato sottoposto a un provvedimento di allontanamento da Bojano disposto dall’autorità giudiziaria e a controllo con braccialetto elettronico.

Secondo alcuni residenti, la presenza dell’uomo nel paese avrebbe già creato tensioni e timori tra gli abitanti.

Le indagini sull’omicidio di Nicola De Gregorio a Bojano

Le indagini sull’omicidio di Nicola De Gregorio sono condotte dai carabinieri della compagnia di Bojano, che stanno ricostruendo la dinamica e il movente dell’aggressione subita dal 51enne. Sui fatti è stata informata la Procura di Campobasso.

Per quanto riguarda il movente, l’agenzia Adnkronos ha riferito che la discussione che ha portato alla morte di Nicola De Gregorio sarebbe nata per “vecchie ruggini“, sui quali gli inquirenti stanno ora tentando di far luce.