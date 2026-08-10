Omicidio di Nicola Musiani a Cervia, i 4 giovani restano in carcere: "C'eravamo ma non siamo stati noi"

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Il gip di Forlì, Massimo De Paoli, ha convalidato l’arresto dei quattro giovani arrestati nell’ambito delle indagini per l’omicidio di Nicola Musiani, il 53enne pestato a morte a Pinarella di Cervia (Ravenna) nella notte tra il 18 e il 19 luglio. Tre di essi avrebbero ammesso di essere stati presenti durante l’episodio, ma negano di aver preso parte all’aggressione nei confronti dell’uomo. Secondo la loro versione, responsabili del delitto sarebbero altre persone che stavano litigando con l’uomo prima del loro arrivo.

Il gip convalida l’arresto, gli indagati negano

La notizia è riportata da Corriere Romagna. Secondo il quotidiano locale, lunedì 10 agosto il gip di Forlì, Massimo De Paoli, ha convalidato l’arresto per i quattro giovani di età compresa tra i 19 e i 23 anni, tutti residenti nel Forlivese, accusati di aver partecipato all’omicidio di Nicola Musiani.

I ragazzi avrebbero ammesso di essere presenti mentre il 53enne veniva aggredito, ma avrebbero negato di aver avuto un ruolo nel pestaggio.

ANSA

Ravenna Today ha raccolto una dichiarazione di Elia Valentini, l’avvocato che rappresenta due ragazzi di Meldola, che ha dichiarato: “Loro confermano che la notte del 19 luglio erano presenti sul luogo ma respingono l’accusa di aver aggredito Musiani”.

In più, i suoi assistiti avrebbero indicato “una serie di testimoni che erano presenti e che poi potranno essere sentiti”. Il quarto arrestato, invece, si è avvalso della facoltà di non rispondere.

L’omicidio di Nicola Musiani

I fatti avrebbero avuto inizio alle 23:30 del 18 luglio. Nicola Musiani viveva in un camper sul lungomare di Cervia, in viale Tritone. A quell’ora un giovane, indicato come un 16enne già noto alle forze dell’ordine, passando nei pressi della sua postazione lo avrebbe apostrofato come “tossico” per poi allontanarsi con un gruppo di amici verso la discoteca King, a pochi metri dal luogo dei fatti.

Intorno alle 4 del mattino, tuttavia, il branco sarebbe ritornato verso il camper di Musiani e avrebbe ripreso con le provocazioni, ma alla reazione dell’uomo sarebbe scattata l’aggressione: il 53enne sarebbe stato raggiunto da sassi e gli sarebbe stata scaraventata contro una bicicletta.

Quindi avrebbe tentato la fuga, ma sarebbe stato raggiunto e aggredito con calci e pugni, fino a essere colpito alla testa con una bottiglia di vetro. L’ultimo colpo ricevuto gli sarebbe stato fatale. Musiani, infatti, è morto il 22 luglio mentre si trovava all’ospedale Bufalini di Cesena, in condizioni disperate.

Il Comune di Bologna si vorrebbe costituire parte civile

Il Comune di Bologna, nel frattempo, nella persona del primo cittadino Matteo Lepore, intende prendere parte al procedimento per l’omicidio di Nicola Musiani.

“Voglio esprimere tutta la mia vicinanza ai famigliari, al padre e agli amici che conoscevano Nicola”, ha detto il sindaco, che ha aggiunto: “Ho chiesto all’avvocatura comunale di valutare la costituzione di parte civile anche in questo procedimento giudiziario”.

La nota del Comune di Cervia

Prima della città delle Torri anche il Comune di Cervia, teatro della tragedia, ha scelto di costituirsi parte civile. Il sindaco Mirko Boschetti, in una nota, ha scritto:

Ribadiamo la volontà del Comune di Cervia di costituirsi parte civile nel procedimento penale, come già annunciato nei giorni scorsi. È una scelta che conferma la vicinanza dell’Amministrazione ai familiari della vittima e la volontà di tutelare gli interessi dell’intera comunità, ferita da una vicenda che ha suscitato profondo dolore.